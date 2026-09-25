Todas las mujeres y hombres de 19 a 56 años de edad tienen la oportunidad de recibir los vales Mercomuna en 2026, apoyo que les ayuda a hacer su despensa, por acá te decimos en dónde aceptan dichos cupones, pues existe una gran cantidad de lugares y comercios que los reciben sin problema.

Si aún no te has enterado, durante el mes de septiembre los vales de despensa Mercomuna 2026 tienen registro, por eso en una nota ya te dijimos en qué zonas de la Ciudad de México (CDMX) hay mayor posibilidad de asegurar el apoyo económico y cómo hacer tu inscripción al programa social.

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¿Dónde aceptan los Vales Mercomuna 2026?

Tanto los nuevos beneficiarios como los de continuidad pueden canjear sus vales en tiendas de abarrotes, pollerías, carnicerías, verdulerías, así como en distintos locales ubicados dentro de los mercados públicos de la capital del país.

Para conocer en qué negocios los aceptan, es importante saber cuáles participan en el programa de Ingreso Social, por eso acá te dejamos el directorio de comercios de la SAPCI disponible en línea y con la lista de comercios donde puedes pagar con los vales del programa Mercomuna en la CDMX.

Al entrar al directorio cada una de las alcaldías arroja un listado en PDF con el nombre de los negocios que permiten el canje de estos cupones para hacer la compra de insumos.

No te olvides de consultar frecuentemente este directorio en línea, pues constantemente tiene actualizaciones sobre los comercios que están afiliados al apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.

¿Cuándo termina el registro de Vales Mercomuna 2026?

No se dieron a conocer las fechas exactas de la inscripción al apoyo para hombres y mujeres en septiembre, pero es importante recordarle a la gente que los requisitos para aplicar es tener entre 19 a 56 años de edad, ser residente de la Ciudad de México, contar con INE vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y el CURP actualizado.

Vales Mercomuna solo tiene registro en 2026 a través de las visitas Casa por Casa, donde el equipo de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) recorrerá diferentes zonas de la ciudad para realizar los trámites.

AO