Programas sociales

¿Dónde Aceptan los Vales Mercomuna 2026? Haz Tu Registro al Apoyo y Canjéalos en Estos Lugares

Sigue abierto el registro al apoyo de 19 a 56 años en septiembre 2026, por eso checa la lista de comercios donde se pueden canjear los vales de despensa del programa Mercomuna

Dónde aceptan los vales Mercomuna 2026 haz tu registro en septiembre y canjéalos en estos lugaresLos vales de despensa Mercomuna tienen registro para persona de 19 a 56 años en septiembre 2026. Foto: Facebook SAPCI CDMX

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