El huracán Polo que se mantiene en categoría 4 frente a las costas de Michoacán y Guerrero, no sólo ha provocado el cierre de escuelas sino la suspensión de las Asambleas Informativas de las Becas Bienestar de septiembre de 2026.

Así lo anunció la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) del Gobierno de México, que pidió a los aspirantes a los apoyos económicos mantenerse atentos a las fechas de reprogramación.

Hay que recordar que el pasado 17 de septiembre abrió registro la Beca Benito Juárez para estudiantes de Educación Superior, mientras que el 21 del mismo mes se anunció un nuevo periodo de inscripción para Jóvenes Escribiendo el Futuro.

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De hecho, en una nota previa te dimos a conocer qué escuelas estaban contempladas para recibir solicitudes de alumnos a la beca de 5,600 pesos durante este mes.

¿Dónde se suspenden las Asambleas Informativas de las Becas Bienestar en septiembre 2026?

A través de redes sociales se dio a conocer que la suspensión de las Asambleas Informativas de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro se realiza en el estado de Guerrero como medida preventiva ante los efectos del huracán.

De hecho, en una nota previa te explicamos qué significa que Polo esté en Categoría 4 de la escala Saffir-Simpson, además de adelantarte cuándo acaba la temporada de huracanes 2026.

Por si aún no lo tenías claro, este miércoles 23 de septiembre la suspensión tuvo lugar en 5 municipios del estado: Acapulco de Juárez, Costa Chica, Costa Grande, Sierra, Montaña Alta y Baja.

¿Dónde anunciarán las nuevas fechas de las asambleas informativas?

Respecto a la medida tomada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, se detalló que las asambleas serán reprogramadas y las nuevas fechas se podrían consultar en el Canal de WhatsApp de Bienestar Guerrero.

Será a través de ese mismo medio donde se darán a conocer los municipios donde se suspenden las asambleas informativas por cada uno de los días.

Vale la pena que te mantengas pendiente de la comunicación de las autoridades educativas y de Protección Civil a nivel federal y estatal.