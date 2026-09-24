Programas sociales

Suspenden Asambleas de Becas Bienestar en Septiembre 2026: ¿Dónde y Por Qué?

Durante la última semana de septiembre continúa abierto el registro de aspirantes de Educación Media Superior y Superior a las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

Estudiante sostiene celular. Dónde suspendieron Asamblea Beca Bienestar 2026.La CNBB anunció la suspensión de las asambleas bienestar debido a los efectos del Huracán Polo. Foto: X @Julio_LeonT.
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