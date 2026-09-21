Programas sociales

¿Habrá Registro de Beca Rita Cetina para Primaria y Secundaria en Septiembre 2026?

Consulta qué pasó con el registro de la Beca Rita Cetina 2026 para que no se te pase la oportunidad de inscribir a tu hijo o hija

Checa si Habrá Registro de Beca Rita Cetina para Primaria y Secundaria en Septiembre 2026La Beca Rita Cetina abrirá registro en próximas fechas en 2026. Foto: Julio León
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