Hay mucha expectativa por el próximo registro de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria, por lo que los padres de familia interesados en incorporar a sus hijos se preguntan si abrirán inscripciones en septiembre de 2026.

Por ello, acá en N+ te explicamos qué pasó con las incorporaciones para el apoyo dirigido a los alumnos de nivel básico que busca fomentar la permanencia escolar y evitar la deserción por motivos económicos.

Hace unos meses, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, informó que el registro de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria se realizaría en el mes de septiembre de 2026.

"En septiembre volveremos a abrir convocatoria para todas las becas para el siguiente ciclo escolar y ahí estaremos incorporando a todos", dijo el funcionario en la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado 22 de junio.

Sin embargo, Julio León no ha anunciado, hasta el momento, cuándo abrirá el registro de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria, por lo que todo parece indicar que los padres de familia deberán esperar unos días más para realizar la solicitud.

Esto debido a que actualmente y hasta el final de mes se estarán llevando a cabo las inscripciones de la Beca Benito Juárez Media Superior, de Jóvenes Escribiendo el Futuro para universitarios y de la Beca Gertrudis Bocanegra.

De esta manera, luce poco probable que en septiembre se vaya a realizar el registro para alumnos de primaria y secundaria a los apoyos que otorga la Coordinación Nacional de Becas Bienestar.

De cualquier forma se recomienda a los papás, mamás y tutores mantenerse al pendiente de la información que proporcione Julio León y las cuentas oficiales de las autoridades educativas sobre estos programas sociales.

PPP