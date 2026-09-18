Educación

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: Estas Escuelas Inician Registro Mañana

Del 18 al 30 de septiembre estará abierto un periodo de registro al Apoyo Bienestar que entrega 5,800 pesos bimestrales a sus beneficiarios

Mujer con Tarjeta de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Escuelas que entran en convocatoria.Del 18 al 30 de septiembre abre el registro para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026. Foto: X @Julio_LeonT

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