Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: Estas Escuelas Inician Registro Mañana
Del 18 al 30 de septiembre estará abierto un periodo de registro al Apoyo Bienestar que entrega 5,800 pesos bimestrales a sus beneficiarios
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La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro que entrega 5,800 pesos bimestrales a estudiantes de Licenciatura, Técnico Superior Universitario o sus equivalentes, abrirá un nuevo periodo de registro del 18 al 30 de septiembre de 2026.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) detalló que los alumnos que resulten seleccionados podrán recibir la beca durante los 10 meses que dura el ciclo escolar. Es decir, 29, 000 pesos en total por los 5 bimestres, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigente.
La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro tiene cobertura nacional con base en la suficiencia y disponibilidad presupuestal, sin embargo sólo se otorga a estudiantes de escuelas clasificadas como prioritarias o susceptibles de atención.
La Coordinación Nacional de Becas (CNBB) enlistó cuáles son las escuelas consideradas para aplicar al programa dirigido a estudiantes inscritos a nivel Técnico Superior Universitario, Profesional Asociado o Licenciatura (modalidad escolarizada).
Respecto a las Universidades Prioritarias, en su página web ha compartido un enlace con los planteles escolares cuyos alumnos pueden participar en la convocatoria, al dar clic se desglosan los siguientes datos: entidad, municipio, localidad, nombre del plantel, subsistema y CCT.
Dichos planteles escolares están clasificados de acuerdo con los siguientes criterios:
Universidades interculturales.
Escuelas normales indígenas, de educación intercultural y rurales.
Escuelas normales federales y estatales.
Universidades para el Bienestar Benito Juárez.
Universidad de la Salud de la Ciudad de México.
Universidad de la Salud de Puebla.
Universidad de Lenguas Indígenas de México.
Centro de Actualización del Magisterio.
Aquellas clasificadas como escuela de interés.
Las ubicadas en localidades prioritarias.
De modo que una vez que se haya comprobado que la escuela cumple con los criterios, los interesados en aplicar deben cumplir con alguna de las siguientes características.
Ser alumno inscrito de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, o de Licenciatura en modalidad escolarizada.
Ser alumno inscrito en el periodo escolar vigente de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, o de Licenciatura en alguna escuela clasificada como susceptible de atención, tener bajos ingresos y hasta 29 años cumplidos.
No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin, otorgada por alguna dependencia o entidad de la Autoridad Pública Federal (APF).
En tanto que las escuelas Susceptibles de Atención son aquellas que son públicas y de modalidad escolarizada, pero que no están clasificadas como escuela prioritaria.
En este caso, los interesados deben cumplir los siguientes requisitos:
Ser considerado como becario del programa previo al proceso de selección; haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela de atención prioritaria; ser mujer u hombre indígena o afroamericano y tener ingreso estimado mensual per cápita.
Si deseas comprobar si tu escuela está entre los planteles que pueden recibir la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro a partir de octubre, la CNBB pone a disposición de los interesados la herramienta "Buscador de Escuelas".
De este modo sabrás si estás entre los estudiantes que pueden aplicar al Registro de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro a partir del 18 de septiembre de 2026 y hasta el próximo 30 del mismo mes.