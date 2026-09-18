Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: Estas Escuelas Inician Registro Mañana

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro que entrega 5,800 pesos bimestrales a estudiantes de Licenciatura, Técnico Superior Universitario o sus equivalentes, abrirá un nuevo periodo de registro del 18 al 30 de septiembre de 2026.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) detalló que los alumnos que resulten seleccionados podrán recibir la beca durante los 10 meses que dura el ciclo escolar. Es decir, 29, 000 pesos en total por los 5 bimestres, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigente.

La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro tiene cobertura nacional con base en la suficiencia y disponibilidad presupuestal, sin embargo sólo se otorga a estudiantes de escuelas clasificadas como prioritarias o susceptibles de atención.