Ya Hay Fecha para Registro a Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: Requisitos

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) del Gobierno de México lanzó uno de los anuncios más esperados por los estudiantes de licenciatura: ya hay fechas para hacer el registro a Jóvenes Escribiendo el Futuro en septiembre de 2026 y aquí te damos a conocer todos los detalles.

Los registros iniciarán de manera escalonada; primero la Beca Benito Juárez para estudiantes de Preparatoria, y posteriormente Jóvenes Escribiendo el Futuro.

De acuerdo con la CNBB, el registro para la beca que entrega 5,800 pesos bimestrales estará disponible del viernes 18 al miércoles 30 de septiembre de 2026, para estudiantes que cursan en instituciones públicas la licenciatura, técnico superior universitario o sus equivalentes.

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Julio León, titular de la dependencia, pidió a los jóvenes interesados mantenerse pendientes de las fechas en las que se realizan las asambleas informativas para conocer a detalle la convocatoria.

Debes saber que puedes obtener el apoyo bienestar de 5,800 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar y hasta por un máximo de 45 meses, según el número de años que dure tu preparación.

Toma en cuenta que durante julio y agosto no se otorga el apoyo económico debido a que las escuelas entran en periodo vacacional.

Entre los requisitos que contemplan las reglas de operación de Jóvenes Escribiendo el Futuro para hacer el registro en septiembre de 2026, se enlistan los siguientes:

Ser alumno del periodo escolar vigente de Técnico Superior Universitario, Profesional Asociado o de Licenciatura en modalidad escolarizada y estar inscrito en una escuela prioritaria o susceptible de atención.

O bien, estar inscrito en un Técnico Superior Universitario, Profesional Asociado o Licenciatura en alguna escuela susceptible de atención, así como tener bajos ingresos y hasta 29 años cumplidos.

Entre las instituciones que contempla la CNBB, están las siguientes:

Universidades Interculturales.

Escuelas Normales Indígenas.

Escuelas Normales que imparten el modelo de educación intercultural.

Escuelas Normales Rurales.

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Universidad de la Salud de la Ciudad de México .

Universidad de la Salud del estado de Puebla.

Universidad de Lenguas Indígenas de México.

Escuelas de Educación Superior ubicadas en alguna localidad prioritaria.

Además de no recibir de forma simultánea una beca para el mismo fin de parte de alguna dependencia o entidad de la Autoridad Pública Federal.

En el caso de aquellos alumnos que ya hayan sido beneficiarios de la beca, no aplican requisitos de edad ni de bajos ingresos. Sin embargo es muy importante que apliquen a la convocatoria para asegurar su continuidad en el programa.