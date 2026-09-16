Programas sociales

Ya Hay Fecha para Registro a Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: Requisitos

Julio León, coordinador nacional de Becas adelantó que el registro será escalonado para estudiantes de preparatoria y licenciatura durante septiembre

Alumnos con Tarjeta de Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar anunció un nuevo periodo de registro para estudiantes de Licenciatura. Foto: Cuartoscuro.
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Este Día de Septiembre Abre Registro de Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: Requisitos para Cobrar $5,800