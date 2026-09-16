Sheinbaum Exalta un México Independiente y Soberano en Segundo Grito

Ante miles de personas en el Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum dio su segundo Grito de Independencia desde el balcón central de Palacio Nacional y exaltó que México es un país libre, independiente y soberano.

En el 216 aniversario del inicio de la Independencia, la mandataria destacó nuevamente la dignidad del pueblo mexicano y valores como la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia.

Aunque prácticamente mantuvo las mismas arengas que el año pasado, la celebración adquirió un tono de defensa de la soberanía del país, un tema recurrente ante las tensiones con Estados Unidos en materia de seguridad y comercio.

La ceremonia comenzó a las 22:57 horas, tiempo del centro de México, con el desfile de la escolta, integrada por una oficial y cinco cadetes del Heroico Colegio Militar, quienes entregaron la bandera a la presidenta. Acompañada por su esposo, el físico Jesús María Tarriba Unger, la mandataria realizó una Guardia de Honor ante el cuadro de Margarita Maza antes de ingresar a la antesala del Salón de Embajadores. Este año, la esposa de Benito Juárez fue nombrada primera Embajadora Histórica de la República Mexicana por su papel durante la Guerra de Reforma.

Después de recibir el Lábaro Patrio, la presidenta se dirigió al balcón presidencial para llamar a los mexicanos y mexicanas a gritar los siguientes vivas:

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Guadalupe Victoria!

¡Viva Antonia Nava!

¡Vivan las Heroínas y los Héroes que nos Dieron Patria!

¡Vivan los Pueblos Indígenas y Afromexicanos!

¡Vivan Nuestras Hermanas y Hermanos Migrantes!

¡Viva la Dignidad del Pueblo de México!

¡Viva la Libertad!

¡Viva la Igualdad!

¡Viva la Justicia!

¡Viva la Democracia!

¡Viva México Libre, Independiente y Soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

Enseguida, la presidenta repicó la campana de Dolores que tocó Miguel Hidalgo hace 216 años.

Durante la ceremonia, Sheinbaum lució un vestido negro largo, con flores en la parte superior, casi al estilo del traje de tehuana, pues tenía motivos de la región del Istmo de Tehuantepec, como rosas y dalias en colores vivos, entremezcladas con tallos verdes. La prenda fue confeccionada por el Taller de Bordado Biulú, integrado por artesanas muxe de Juchitán, Oaxaca. Igual llevaba puesta la banda presidencial que bordaron a mano mujeres militares. Su esposo vistió traje sastre negro y corbata roja.

Tras el Grito, que duró dos minutos, y la interpretación del Himno Nacional, el cielo del Zócalo de la Ciudad de México se iluminó con un espectáculo de fuegos artificiales al ritmo de "Soy Puro Mexicano", composición de Pedro Vargas que se hizo famosa en la voz de Jorge Negrete. Después siguió un popurrí de canciones rancheras, entre ellas "El Toro", "La Cigarra", "Aires del Mayab" y "La Charreada", acompañado por un espectáculo de luces.

Luego se dio paso a la reanudación del concierto de la agrupación Intocable, que cerró la noche de festejos patrios ante más de 300 mil personas.

A diferencia de arengas de sexenios anteriores, la mandataria incorporó a héroes y heroínas que no habían sido contempladas.

La novedad este año fue Antonia Nava, conocida históricamente como "La Generala", una destacada militar e insurgente originaria de Tixtla, Guerrero, que se convirtió en una de las máximas heroínas de la Independencia de México.

"Voy a agregar a nuevos héroes y heroínas que normalmente no se nombran en estos eventos", había dicho la mandataria la semana pasada.

Lo que en 2025 fue un momento histórico, en 2026 se consolidó como parte de la vida institucional del país: la primera mujer en ocupar la Presidencia de México encabezó, por segundo año consecutivo, el acto cívico más simbólico de la Nación.

La jornada del 15 de septiembre arrancó desde las 19:00 horas con un programa musical y cultural que incluyó presentaciones del Mariachi de la Guardia Nacional y agrupaciones de la Defensa y la Marina, así como participaciones del concurso "México Canta", previo al concierto estelar del conjunto originario de Texas.

El año pasado, Sheinbaum pronunció 22 vivas en los que destacó a las heroínas anónimas, mujeres indígenas, migrantes, así como a la libertad, igualdad, democracia y soberanía. Nuevamente mencionó a personajes de aquella lista, pero añadió la referencia a los pueblos afromexicanos.

En 2025, incluyó el apellido de soltera de La Corregidora de Querétaro y la nombró como Josefa Ortiz Téllez-Girón. La noche de este martes repitió esa exaltación.

En su primer Grito de Independencia como la primera mujer presidenta de México, Sheinbaum incorporó en sus arengas a Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Manuela Medina, "La Capitana". Esta última no estuvo en las 21 arengas del 216 Aniversario, pero las otras dos sí.

El Grito de Independencia rememora el llamado a la insurrección que el cura Miguel Hidalgo y Costilla realizó la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato. Ese acto marcó el inicio del proceso que culminó con la independencia de la Nueva España en 1821.

La conspiración de Querétaro, en la que participaban Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez y su esposo, el corregidor Miguel Domínguez, tenía planeado el levantamiento armado para octubre de 1810. Sin embargo, el plan fue descubierto por las autoridades coloniales. La Corregidora logró avisar de urgencia a los conspiradores, lo que los obligó a adelantar el inicio del movimiento para independizar al actual territorio mexicano de España.

Aunque la ceremonia del Grito ha variado con el tiempo, mantiene elementos centrales como la mención de los héroes y el llamado a la defensa de la nación. En el siglo XIX, el emperador Maximiliano de Habsburgo impulsó y consolidó la festividad.

Durante el gobierno de Porfirio Díaz, la ceremonia se fijó la noche del 15 de septiembre para coincidir con su cumpleaños y se trasladó a la capital del país la campana original utilizada por Hidalgo. Fue a partir de 1880 cuando se introdujo el sonar de las campanas y las arengas.

En los últimos 130 años, el evento para festejar el Grito de Independencia se ha realizado desde el balcón presidencial de Palacio Nacional en la Ciudad de México, donde la persona titular del Poder Ejecutivo en turno repica la misma campana que el Padre de la Patria hizo sonar para convocar a la insurgencia.

AMP y ASJ