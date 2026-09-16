Política

Sheinbaum Exalta un México Independiente y Soberano en Segundo Grito

La presidenta incluyó en su arenga de 21 vivas a Antonia Nava, "La Generala", y a otras heroínas, además de los pueblos afromexicanos y los migrantes

SheinbaumEn los últimos 130 años, el evento para festejar el Grito de Independencia se ha realizado desde el balcón presidencial de Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México.

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