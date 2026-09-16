Sociedad

Estos son los Cambios Históricos en Ceremonia del Grito de Independencia 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo algunos cambios durante la celebración del 216 Aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la ceremonia del Grito de IndependenciaLa presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la ceremonia del Grito de Independencia. Foto: Cuartoscuro

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