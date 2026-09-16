Estos son los Cambios Históricos en Ceremonia del Grito de Independencia 2026

Ante 300 mil personas que se dieron cita en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó el tradicional Grito de Independencia.

Como cada año, la mandataria hizo algunos cambios en la arenga con el fin de reconocer a personajes no tan conocidos en la historia del país, pero cuya labor fue determinante en el movimiento independentista.

En esta ocasión, la presidenta realizó 21 'vivas', en donde destacaron las figuras centrales de la Independencia, así como la incorporación de Antonia Nava y un reconocimientos a los pueblos indígenas y afromexicanos.

Además, durante la transmisión oficial llevaron la conducción por primera vez en la historia representantes de los pueblos originarios, afromexicanos y comunidades migrantes.

Participaron el promotor cultural Bulmaro Juárez, la abogada Joseline Morales Pliego y la periodista Tsi-tsi-ki Félix.

Los cambios centrales entre el primer y segundo año de Sheinbaum Pardo fueron las 'salidas' de Ignacio Allende, Manuela Molina La Capitana, así como la referencia a las 'heroínas anónimas' y las 'mujeres indígenas'.

En este 2026, aparecieron la mencionada Antonia Nava La Generala, los 'pueblos indígenas y afromexicanos' y las 'heroínas y héroes que nos dieron Patria'.

Además, en esta edición 216 del inicio de la Independencia fue reconocido el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, cuyo nombre real era José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix.

Los personajes nombrados tanto el año pasado como en 2026 fueron Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra.

También permanecieron las siguientes arengas:

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la justicia!

¡Viva la democracia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

Obviamente, siguieron los 'vivas' a la Independencia y a México, en la apertura y el cierre de la ceremonia de la mandataria mexicana.

De esta forma, la presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo su idea de reconocer a mujeres y personajes del movimiento de Independencia, así como a los distintos grupos sociales que conforman nuestra nación.

Con información de N+

ICM