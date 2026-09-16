Sociedad

Celebran el Grito de la Independencia en la Plaza Mayor en Torreón, Coahuila

Miles de personas acudieron para celebrar las fiestas patrias y disfrutar del concierto de Alfredo Olivas

Celebran el Grito de la Independencia en la Plaza Mayor en Torreón, CoahuilaCerca de 110 mil personas se reunieron en la Plaza Mayor para el Grito de Independencia. Foto: Miguel Ángel Riquelme Solis

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