Celebran el Grito de la Independencia en la Plaza Mayor en Torreón, Coahuila

Se llevó a cabo el tradicional Grito de Independencia en la explanada de la Plaza Mayor de Torreón, donde familias y grupos de amigos se reunieron para participar en la celebración de las fiestas patrias.

Desde horas antes del inicio del evento, los asistentes comenzaron a llegar a la Plaza Mayor para ocupar un lugar y disfrutar de las actividades programadas. En el lugar se observaron sombreros, rebozos, banderas y vestimentas en colores verde, blanco y rojo.

Se estima que alrededor de 110 mil personas acudieron a la celebración, cuyo momento central estuvo acompañado por la presentación del cantante Alfredo Olivas, quien puso a cantar y bailar a los miles de asistentes que se congregaron en la explanada.

Para resguardar a los asistentes se implementó un operativo especial con alrededor de mil 200 elementos de seguridad, quienes establecieron tres anillos de vigilancia en los alrededores del evento. También se realizaron cierres viales y se habilitaron accesos peatonales para facilitar el ingreso y controlar la circulación en la zona.

Durante la celebración se restringió el acceso con pirotecnia, bebidas alcohólicas, botellas de vidrio y armas blancas. Las autoridades recomendaron a los asistentes seguir las indicaciones del personal operativo y mantener especial cuidado con niñas, niños y adultos mayores.

Por su parte, la Administración Municipal de Torreón informó sobre modificaciones temporales en las rutas del transporte público Jacarandas y Norte, debido al desarrollo de las actividades por las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre.

En el caso de la Ruta Norte, las unidades saldrán de la avenida Juárez y calle Melchor Múzquiz para incorporarse de norte a sur hasta la avenida Presidente Carranza. Posteriormente, continuarán de poniente a oriente hasta la calle Francisco I. Madero, donde retomarán su recorrido habitual.