Sociedad

Antonia Nava y los Nuevos Vivas en el Segundo Grito de Sheinbaum

La heroína fue revelada como parte del programa "Mujeres en la historia" y se le incluyó en las arengas de la presidenta en el 216 Aniversario de la Independencia

Antonia NavaFoto: Gobierno de México.

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