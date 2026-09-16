Antonia Nava y los Nuevos Vivas en el Segundo Grito de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum incluyó por primera vez en un Grito de Independencia el reconocimiento a Antonia Luisa Nava, "La Generala", guerrera insurgente que se unió a la lucha por la Patria.

En su segundo acto conmemorativo como primera mujer presidenta de México, la mandataria igual incluyó a otros personajes y referencias que había dejado fuera el año pasado, entre ellos a Guadalupe Victoria y la mención especial de los pueblos afromexicanos.

Antonia Nava fue mencionada en el noveno de los 21 vivas de Sheinbaum, después de Guadalupe Victoria, el primer presidente afromexicano, quien gobernó entre el 1 de abril de 1829 y el 17 de diciembre de 1829.

"¡Viva Antonia Nava!", gritó la presidenta, luego de nombrar al paisano de "La Generala", pues Guerrero también nació en Tixtla, en la entidad que actualmente lleva su apellido.

La heroína fue revelada como parte del programa "Mujeres en la historia", que se presenta en las conferencias matutinas de la titular del Poder Ejecutivo federal.

De acuerdo con el perfil oficial, Nava nació en 1779. En 1810, cuando estalló la insurgencia, residía en Jaleaca con su esposo, tres hijas y cinco hijos.

"A finales de ese año, la guerra de Independencia se extendió por el sur del país con José María Morelos y Pavón. Antonia pronto destacó por su entrega a la causa con labores de cuidado y empuñando las armas, por lo que fue conocida como 'la Generala'", se informó.

Luego de que el autor de Los Sentimientos de la Nación fuera fusilado, la combatiente siguió en las filas de los rebeldes y peleó hasta 1821.

"'La Generala' formó parte del desfile triunfal del Ejército de las Tres Garantías —también conocido como Ejército Trigarante— el 27 de septiembre de 1821 en la Ciudad de México", se indicó.

"Se estableció en Chilpancingo, donde vivió hasta su fallecimiento el 19 de marzo de 1843", añadió.

El año pasado, Sheinbaum ya había mencionado a los migrantes, a los pueblos indígenas, así como la dignidad del pueblo mexicano. Este martes repitió la lista y también gritó que vivan valores como la democracia, la igualdad, la libertad y la justicia.

ASJ