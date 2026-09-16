Cultura

Así Celebraron los Veracruzanos el Grito de Independencia 2026

Con música, fuegos artificiales y gran entusiasmo, los veracruzanos de distintas partes de la entidad asistieron a las fiestas patrias

Así Celebraron los Veracruzanos el Grito de Independencia Este 2026Cientos de personas se reunieron en distintos municipios para ser parte de este festejo. Foto: N+

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Así se vivió el Grito de Independencia 2026: Música, fuegos artificiales y tradición en varios municipios del estado.

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