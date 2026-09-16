Así Celebraron los Veracruzanos el Grito de Independencia 2026

El tradicional festejo del Grito de Independencia se llevó en el estado de Veracruz y, como cada 15 de septiembre, se vio reflejado el orgullo por parte de los veracruzanos y el sentimiento de identidad con México y su historia.

En el municipio porteño, dicha festividad se llevó a cabo en el Zócalo de la ciudad de Veracruz, lugar al que las familias acudieron para celebrar, disfrutando de fuegos artificiales, comida y música de distintos géneros musicales.

Se pudo ver la llegada de asistentes desde la tarde de este martes a este punto tan característico de la ciudad de Veracruz, lugar en el que se dieron cita decenas de personas entre turistas y locales.

A algunos de los asistentes a esta celebración se les pudo ver portando trajes típicos y coloridos con los colores parejos y accesorios como sombreros, las muy características diademas de trenzas y pequeñas trompetas de plástico.

Fue alrededor de las 22:50 horas que comenzó la ceremonia en el Zócalo de la Ciudad y, pasando las 23:00 horas, comenzó el espectáculo pirotécnico. Posteriormente, el cantante de música regional Memo Garza inició su espectáculo.

Por su parte, en la ciudad de Xalapa el festejo se llevó a cabo en la plaza Lerdo y fue a la inversa, es decir, se comenzó con la presentación de artistas cerca de las 20:30 horas y continuaron hasta las 23:00 horas, momento en el que comenzó la ceremonia conmemorativa.

Posteriormente, el Grupo Cañaveral fue el encargado de cerrar el festejo del Grito de Independencia en la ciudad de Xalapa, comenzando su espectáculo cerca de las 23:40 horas.

Asimismo, en la Explanada del Parque 21 de Mayo de la ciudad de Córdoba, la ceremonia del grito de independencia dio inicio cerca de las 23:00 horas y fue La Sonora Dinamita de Lucho Argaín la encargada de poner el ambiente en el festejo.

Autoridades y cuerpos de emergencia resguardaron el área para evitar incidentes y garantizar la seguridad de los asistentes a este festejo. Todo transcurrió con normalidad y hasta el momento no hay informe de lesionados o heridos, por lo que aparentemente los festejos cerraron con saldo blanco; sin embargo, serán las autoridades quienes den las cifras oficiales en el transcurso de las siguientes horas.