Grito de Dolores, el Acontecimiento que Marcó el Inicio de la Independencia

Como cada año, en la historia reciente de México, se celebra una representación del Grito de Dolores como el hecho que marcó el inicio de la lucha de Independencia. Se le conoce como el llamado a la sublevación que lanzó Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de septiembre de 1810.

La arenga inicial fue lanzada la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el poblado de Dolores, Guanajuato.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Desde el Aire: Zócalo de la CDMX Luce Lleno a Casi 2 Horas del Grito de Independencia 2026

Y, aunque académicos señalan que la representación no es tal cual como las ceremonias que se realizan en la actualidad, pues se han agregado elementos.

"La celebración del Grito de Dolores, que actualmente se realiza la noche del 15 de septiembre y madrugada del día siguiente, no corresponde exactamente al acontecimiento ocurrido durante las primeras horas del 16 de septiembre de 1810. A lo largo del tiempo, incorporó distintos elementos y prácticas que dieron forma al ritual que actualmente se conoce", señala la Universidad Iberoamericana.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el Grito de Dolores fue el llamado a la sublevación que marcó el inicio de la Guerra de Independencia de nuestro país.

Los rebeldes tenían previsto levantarse en armas el 1 de octubre de 1810, pero el 13 de septiembre fueron descubiertos por un infiltrado, que informó al gobierno realista de los planes insurgentes.

Los historiadores señalan que en la población de Dolores se hicieron sonar las campanas de la iglesia de la que Hidalgo era cura, para convocar a los habitantes a empuñar las armas contra el virreinato.

Según algunas versiones, el cura Hidalgo le puso la inscripción siguiente a la imagen de la Virgen de Guadalupe:

"Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Viva Fernando VII y muera el mal gobierno…".