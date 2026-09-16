Cultura

Grito de Dolores, el Acontecimiento que Marcó el Inicio de la Independencia

La primera celebración por el Grito de Independencia se realizó el 16 de septiembre de 1812, impulsada por Ignacio López Rayón

Campana de DoloresFoto: Fideicomiso Centro Histórico de Ciudad de México @Centro_CDMX
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