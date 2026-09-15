Cultura

Anuncian Cierres Viales en Tlaxcala por Grito y Desfile de Independencia 2026

Las autoridades tlaxcaltecas dieron a conocer que calles no tendrán acceso vehicular en el Centro Histórico de la ciudad por las fiestas patrias

Cierre Vial Grito Independencia Desfile Conmemorativo Tlaxcala 15 y 16 Septiembre 2026 HorariosEstas Calles Estarán Cerradas en Tlaxcala durante el Grito y Desfile de Independencia 2026. Foto: Facebook Gobierno del Estado de Tlaxcala

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Fiestas patrias en Tlaxcala: Cierres viales en el Centro Histórico el 15 y 16 de septiembre. Asegúrate de estar informado y celebra con seguridad.

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