Anuncian Cierres Viales en Tlaxcala por Grito y Desfile de Independencia 2026

Estamos a tan solo unas horas de iniciar con los festejos patrios del 2026 y en la capital tlaxcalteca ya se empezaron a implementar medidas para que la población pueda celebrar de una manera segura.

El Gobierno del Estado de Tlaxcala dio a conocer los cierres viales que se realizarán en el Centro Histórico de la ciudad tanto en la Ceremonia del Grito como en el Desfile Conmemorativo por el 216 aniversario de la Independencia de México.

Las vialidades marcadas para el 15 de septiembre dejarán de tener acceso vehicular a partir de las 00:00 horas de esa fecha, reiniciando la circulación al día siguiente a las 06:00 horas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Un Muerto y Ocho Personas Lesionadas Dejó la Huamantlada 2026 en Tlaxcala

Mientras que para las calles que estarán sin paso el 16 de septiembre, la medida iniciará ese día a las 07:00 horas finalizando la restricción el mismo miércoles a las 14:00 horas.

Para los festejos del Grito de Independencia, las vialidades que estarán cerradas son: Avenida Miguel Lardizábal y Uribe, Plaza de la Constitución, Calle Porfirio Díaz, Avenida Juárez, Avenida Independencia, Avenida Morelos, Calle Xicohténcatl, Calle Miguel Guridi y Alcocer y Prolongación Lardizábal y Uribe.

Los participantes del Desfile Conmemorativo recorrerán la Avenida Vicente Guerrero y la Avenida Independencia. Sin embargo se anunciaron cierres viales en otras 14 calles aledañas.

Se cerrará el paso vehicular en la Avenida 20 de Noviembre, Calle Porfirio Díaz, Plaza de la Constitución, Calle Miguel Lira y Ortega, Avenida Miguel Lardizábal y Uribe, Calle Miguel Guridi y Alcocer, Prolongación Lardizábal y Uribe, Calle Zitlalpopócatl, Calle Alonso Escalona, Calle Xicohténcatl, Avenida Morelos, Calle del Vecino, Calle Xochiquetzalli y Segunda Privada de Xochiquetzalli.

Para conocer más sobre los cierres viales en la ciudad de Tlaxcala y todo lo relacionado con las Fiestas Patrias 2026 en dicha entidad, puedes consultar las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Con información de N+

GMAZ