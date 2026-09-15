Accidentes

Tras Explosión Cerca de Taquería en Álvaro Obregón, Demolerán Inmuebles por Daño Estructural

El estallido provocó la muerte de dos personas, así como 14 personas lesionadas

Tras Explosión Cerca de Taquería en Álvaro Obregón, Demolerán Inmuebles por Daño EstructuralCuartoscuro
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