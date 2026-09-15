Tras Explosión Cerca de Taquería en Álvaro Obregón, Demolerán Inmuebles por Daño Estructural

Luego de la explosión que se registró la noche del viernes en la Alcaldía Álvaro Obregón, donde 2 personas murieron y 14 más resultaron heridas, las autoridades informan que se llevarán a cabo trabajos de demolición para no poner en riesgo a la ciudadanía.

En un comunicado, la alcaldía informó que, tras las revisiones realizadas a los inmuebles afectados por la explosión ocurrida en el inmueble contiguo a la Taquería "La Bajadita", se determinó que cuatro predios presentan daño estructural severo.

Por esto, a partir de mañana, martes 15 de septiembre, a las 8:00 horas, iniciarán los trabajos de demolición controlada del predio que presenta mayores afectaciones. Estos trabajos se realizarán de manera manual y controlada para reducir riesgos y evitar daños a los predios colindantes.

Una vez que se termine la demolición en el inmueble más afectado, un corresponsable en seguridad estructural realizará una nueva evaluación de los otros tres predios para determinar su disposición final, es decir, si requieren una demolición completa o si es viable su reconstrucción."La determinación dependerá de las condiciones que se observen y de los resultados de los trabajos iniciales", indicó la alcaldía.

Además, apuntó que, en apoyo a las personas afectadas, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) otorgará un apoyo mensual para renta, mientras se determina la situación de los inmuebles. En tanto, también se habilitó un albergue a unos minutos del lugar.

Hoy en conferencia del Gobierno de la CDMX, se dio a conocer que "el inmueble quedó en condiciones inhabitables; se va a hacer necesaria su demolición". Fue necesario que se apuntalara la estructura del inmueble, por la propia condición de inestabilidad.

Durante 36 horas continuas, personal del ERUM y la Unidad Especializada en la Atención de Estructuras Colapsadas, trabajaron para darle estabilidad y permitir el ingreso seguro de los peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México, quienes ingresaron al lugar para revisarlo.

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