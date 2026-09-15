Accidentes

Hombre Atropella a Mujer y Termina Dentro de Farmacia en San Pedro, Nuevo León

El conductor presuntamente confundió los pedales del vehículo que tripulaba

Choque en farmaciaEl auto quedó dentro de la farmacia. Foto: Al Verde NL

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