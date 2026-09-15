Hombre Atropella a Mujer y Termina Dentro de Farmacia en San Pedro, Nuevo León

Un automovilista atropelló a una mujer y terminó dentro de una farmacia luego de confundir los pedales del vehículo que tripulaba. Los hechos ocurrieron sobre el cruce de las calles Gómez Morín y Río Amazonas, en la colonia Del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

El percance ocurrió cuando el conductor, un hombre de 93 años de edad, intentaba estacionarse frente al establecimiento. Segundos después, el automovilista aceleró por accidente en lugar de frenar, lo que provocó que el vehículo ingresara a una farmacia y dejara lesionada a una mujer que caminaba por el lugar.

Fue el personal de esta farmacia quienes de inmediato solicitó el apoyo de autoridades de auxilio y seguridad para ayudar a la víctima. Hasta este punto llegaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y policías municipales, quienes comenzaron con las labores necesarias.

Paramédicos informaron que la mujer, identificada como Rosalba de 51 años de edad, presentaba lesiones en las piernas, por lo que de inmediato fue trasladada a un hospital privado. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

Además de la mujer, autoridades también atendieron al conductor, identificado como Enrique, quien presentaba una alteración psico-emocional. El hombre decidió no ser trasladado para una vaolración médica, por lo que autoridades de seguridad comenzaron a entrevistarlo en este punto.