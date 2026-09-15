Internacional

Guerra con Irán Expone Daños en Bases de EUA, Gastos y Escasez de Armas Avanzadas

El reporte gubernamental detalla afectaciones físicas, equipo militar destruido, gastos diplomáticos, evacuaciones e inventarios estratégicos

Bloqueo naval estadounidense contra IránDecenas de aeronaves y drones estadounidenses también fueron destruidos. Foto: Reuters/Ed Ou

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El informe oficial revela daños en bases, aeronaves y sedes diplomáticas de EUA, además de problemas para reponer municiones avanzadas

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