Juez Aplaza Entrada en Vigor Norma que Limita Estancias de Estudiantes Extranjeros en EUA

Un juez federal de Boston aplazó este lunes la entrada en vigor de una norma que imponía nuevos límites a la estancia legal de estudiantes y periodistas extranjeros. El juez F. Dennis Saylor no se pronunció sobre el fondo de la cuestión y se limitó a posponer hasta nueva orden las reglas que entraban en vigor mañana 15 de septiembre.

La normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) limitaría a cuatro años la duración de los visados para estudiantes internacionales. El gobierno de Donald Trump había alegado que la norma obedecía a motivos de seguridad nacional, así como a la necesidad de prevenir fraude en el programa de visas.

Por su parte, la actual norma para periodistas, que les permite extender su presencia en Estados Unidos por años, limitaría su estancia a 240 días.

Al respecto, Saylor señaló que el Departamento adoptó la medida basándose en argumentos “extremadamente débiles”. Además, advirtió que las universidades a lo largo del país verían una caída en el número de estudiantes si esta norma entrara en vigor.

El juez F. Dennis Saylor también señaló que el actual sistema ha sido beneficioso para Estados Unidos, pues la llegada de decenas de millones de estudiantes e investigadores extranjeros ha propiciado “investigaciones pioneras en ciencia, medicina y tecnología, un crecimiento económico sustancial y una multitud de otros beneficios, a menudo a gran escala”.

La normativa fue llevada a juicio por una coalición de sindicatos y grupos de defensa de la educación superior, justo un día antes de que la norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fuera a entrar en vigor.

Con información de Reuters