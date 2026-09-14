Internacional

Juez Aplaza Entrada en Vigor Norma que Limita Estancias de Estudiantes Extranjeros en EUA

La medida, que también contemplaba a periodistas extranjeros, debía entrar en vigor este martes 15 de septiembre

Juez aplaza medida de Trump sobre estudiantes extranjerosPixabay
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