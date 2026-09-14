Internacional

ONU Pide Acción Urgente para Frenar la IA, pero Trump Descarta Alarma como Patraña

La denuncia de un ingeniero sobre el riesgo de la inteligencia artificial detonó una discusión que ha alcanzado a las empresas y a la propia ONU

Donald TrumpDonald Trump desdeña alarma por IA. Foto: Reuters

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