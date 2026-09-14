ONU Pide Acción Urgente para Frenar la IA, pero Trump Descarta Alarma como Patraña

Empresarios, funcionarios de la ONU e ingenieros han pedido tomarse en serio la discusión sobre los riesgos y beneficios de la inteligencia artificial. No obstante, Donald Trump ha descalificado las alarmas y ha dicho que se trata de “una conspiración enfermiza” para “beneficiar a China”.

La polémica sobre el poder de la inteligencia artificial llegó a un nuevo nivel después de que OpenAI asegurara haber resuelto uno de los problemas matemáticos del milenio. Los límites de las ecuaciones de Navier-Stokes, que se emplean para calcular el movimiento de fluidos, representan uno de los siete problemas señalados por el Instituto Clay de Matemáticas por su importancia y dificultad.

Existe disputa sobre si OpenAI aprovechó la contribución de matemáticos humanos que usaban sus herramientas, así como sobre los alcances de esta solución. Sin embargo, muchos matemáticos anticipan que cada vez sea más decisiva la participación de los grandes modelos de lenguaje en proyectos de gran envergadura.

Días más tarde, Jacob Coxon, exempleado de Anthropic, denunció que la inteligencia artificial es un peligro real para la humanidad y que la mayoría de los actores de la industria son conscientes de ello. El joven matemático detalló: “Las personas que están construyendo IA creen sinceramente que podría matarnos a todos para finales de la década”.

El mensaje no fue desechado por los directores de las principales empresas de IA. Por el contrario, todos se pronunciaron a favor de bajar la marcha del desarrollo de la inteligencia artificial. Dario Amodei, líder de Anthropic, retomó las advertencias de su exempleado y pidió mayor regulación en el tema.

Por su parte, Sam Altman, de OpenAI, declaró a la revista Fortune que su empresa no saldrá a la bolsa este año. La decisión estaría motivada por la actual discusión:

“Teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo en materia de seguridad, ahora mismo sería un momento poco prudente para salir a bolsa, y no sentimos presión para hacerlo”.

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También desde la ONU se han levantado voces que exigen una intervención inmediata en el tema. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este lunes una “acción urgente” para regular la inteligencia artificial. En el comunicado se lee:

“Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras de la humanidad”. Y añadió: “Todos los derechos humanos están amenazados por esta tecnología, incluido el derecho a la vida”.

Pese a la preocupación unánime en el tema, quien ha desestimado la polémica es el presidente de Estados Unidos. A través de Truth Social, Donald Trump calificó como “una patraña” la supuesta amenaza de la inteligencia artificial: “Que la IA tome el control del mundo, destruya a la humanidad y todas esas cosas malas, es una PATRAÑA”.

El mandatario también aseguró que China sería el principal beneficiado de esta “conspiración” contra el avance de la inteligencia artificial: “Hay una conspiración ENFERMIZA en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único feliz con ello es China”.

China también ha descalificado los llamados de las empresas occidentales a regular la IA. El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que las “narrativas de amenaza” perjudican a todos los involucrados. Además, el gobierno chino llamó a construir una IA “abierta, inclusiva, que beneficie a todos y orientada al bien”.

Los mercados han hecho eco de las voces que piden cautela en el desarrollo de la IA. Este lunes, las acciones de las principales empresas tecnológicas cayeron ante el llamado generalizado a pisar el freno en el desarrollo de esta tecnología.

Con información de AFP y EFE