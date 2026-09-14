Economía

Wall Street Cae ante Temores por Desarrollo de la Inteligencia Artificial

Las acciones de los fabricantes de chips de IA cerraron la jornada con una fuerte caída

Letrero de la calle Wall Street en el exterior de la Bolsa de Valores de Nueva York. Foto: ReutersLetrero de la calle Wall Street en el exterior de la Bolsa de Valores de Nueva York. Foto: Reuters

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Wall Street Cae ante Temores por Desarrollo de la IA