Wall Street Cae ante Temores por Desarrollo de la Inteligencia Artificial

Después de que altos ejecutivos de empresas de inteligencia artificial (IA) plantearan preocupaciones de seguridad y pidieran que se frene el ritmo de desarrollo de esta tecnología, este lunes Wall Street cerró con una baja, golpeado por las pérdidas de Nvidia y otros fabricantes de chips.

De acuerdo con datos preliminares, el S&P 500 .SPX perdió 36.93 puntos, o un 0.48%, a 7 mil 620.05 unidades, mientras que el Nasdaq Composite .IXIC cedió 145.25 puntos, o un 0.55%, a 26 mil 187.79. En tanto que el Promedio Industrial Dow Jones cayó 151.66 puntos, o un 0.29%, a 52 mil 421.63 unidades.

Las acciones relacionadas con la IA cayeron en todo el mundo después de que los responsables de Anthropic, OpenAI y xAI advirtieron de los riesgos derivados de un desarrollo rápido, la amenaza más grave hasta la fecha para los miles de millones de dólares que se están invirtiendo en el sector y que han llevado a los mercados a máximos históricos.

Las acciones de Nvidia, Broadcom, Micron Technology y Advanced Micro Devices bajaron, y el índice de chips cerró con una fuerte caída.

Los inversionistas también se mostraron nerviosos después de que el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años superó brevemente el 5%, por primera vez desde 2023, antes de la reunión de la Reserva Federal (Fed) de esta semana. Se espera, en general, que el banco central estadounidense suba las tasas de interés.

La alta inflación, el fuerte endeudamiento de las empresas y del gobierno, y las preocupaciones sobre la trayectoria fiscal a largo plazo de Estados Unidos han provocado un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense durante el último mes.

La cota del 5% que alcanzó el lunes el rendimiento a 10 años es un umbral que, según analistas, podría tener repercusiones en la economía estadounidense y mermar el atractivo de la renta variable estadounidense.

Con información de Reuters

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