Detienen a Dos Policías y un Cadete por Presunto Robo a Casa en SLP

Dos mujeres policías en activo y un hombre registrado como cadete de la Policía Municipal de San Luis Potosí fueron detenidos por su presunta relación con un robo a casa habitación en la colonia Morales.

La detención fue realizada en flagrancia por elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes atendieron un reporte sobre personas sospechosas en el sector. Al arribar al lugar, localizaron una camioneta con dos personas que, de acuerdo con los primeros datos, presuntamente realizaban labores de vigilancia para alertar sobre la presencia de las autoridades.

Los agentes estatales ingresaron al domicilio, donde localizaron diversos indicios y detuvieron a una tercera persona antes de que pudiera escapar.

El secretario de Seguridad Pública, Jesús Juárez Hernández, confirmó que las dos mujeres detenidas se encontraban uniformadas y presuntamente portaban sus armas de cargo al momento de la intervención.

Las detenidas fueron identificadas como Alexandra 'N', de 24 años, y Claudia 'N', de 20 años, ambas elementos en activo de la Policía Municipal de San Luis Potosí. También fue detenido Javier 'N', de 28 años, quien se encuentra registrado como cadete de la misma corporación.

Las tres personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en los hechos.