Seguridad

Detienen a Dos Policías y un Cadete por Presunto Robo a Casa en SLP

La captura ocurrió en flagrancia en la colonia Morales, luego de un reporte sobre personas sospechosas en la zona

Dos Policías y un Cadete son Detenidos por Presunto Robo en SLPDos Policías y un Cadete son Detenidos por Presunto Robo en SLP. Foto: N+

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Las dos agentes estaban uniformadas y presuntamente portaban sus armas de cargo; los tres involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía estatal.

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