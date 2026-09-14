Liberan a Tamborín y Tony: Payasos Encarcelados 7 Años Por un Delito que No Cometieron

Las risas, globos coloridos y canciones divertidas de un día de trabajo normal, se convirtieron en el inicio de un calvario para Ulises y Gerardo, conocidos como "Los Payasitos", en el Estado de México. Su historia volvió a la escena pública luego de confirmarse su liberación tras permanecer siete años en prisión por un delito que no cometieron.

En 2019, “Tamborín” y “Tony Pecas”, fueron contratados para animar una fiesta en el municipio de Nezahualcóyotl. Aunque se trataba de un evento para adultos, su caracterización debía ser perfecta, sin embargo, cuando llegaron al sitio donde se realizaría la fiesta se percataron que les faltaban unas calcetas.

Entonces, pidieron permiso para ausentarse unos momentos para conseguir las prendas de colores. La hermana de uno de ellos, quien también es payasita, quedó en llevarles lo que hacía falta. Mientras caminaban por los alrededores, se dieron cuenta de que dos sujetos en motocicleta aparentemente los seguían.

Lo anterior, les provocó temor, ya que era una zona que no conocían y llevaban sus materiales de trabajo. Al notar que era constante el acecho, creyeron que se trataba de un intento de robo. Pidieron ayuda a un grupo de vecinos, pero el auxilio que esperaban se esfumó en cuanto los sujetos que los seguían argumentaron que los payasos intentaron secuestrar a una menor.

Los vecinos molestos agredieron a “Tamborín” y a “Tony Pecas”. Debido a que los querían linchar, los payasos pidieron ayuda a las autoridades, no obstante, los policías tomaron en cuenta únicamente las declaraciones de los vecinos y ambos trabajadores fueron trasladados al Ministerio Público; ahí comenzó su proceso penal.

Según las indagatorias, la madre de la menor a quien supuestamente querían privar de la libertad, aseguró a las autoridades que los payasos trataron de llevarse a la niña en una motoneta, pero no concretaron su plan porque metros adelante el vehículo ya no funcionó y tuvieron que descender para empujarla.

Las autoridades desecharon como datos de prueba el contrato de la fiesta en la que iban a trabajar y los videos de los altercados. En agosto de 2022, Ulises y Gerardo fueron sentenciados a 17 años y 6 meses de prisión por ser presuntos responsables de dicho acto.

Sin embargo, luego de que el caso fuera atraído por una activista y el abogado José Mario De la Garza, se promovió un amparo para anular la sentencia condenatoria. Las irregularidades que halló la defensa de los payasitos fueron diversas, pero destacan que el tipo de motocicleta en la que presuntamente iban a huir con la menor, únicamente funciona con motor eléctrico, por lo que empujarla es imposible.

Además, realizar toda la maniobra para supuestamente privar de la libertad a la niña requería de esfuerzo y precisión, algo que era imposible con todo el material y equipo que llevaban para animar la fiesta.

“Me da una alegría enorme por ellos, por sus familias”, escribió su abogado en redes sociales.

Este fin de semana, Ulises y Gerardo, conocidos como “Tamborín” y “Tony Pecas”, quedaron en libertad. A su salida del penal Neza-Bordo volvieron los globos, las risas y el confeti con sus familiares que fueron por ellos.

Sus seres queridos compartieron los videos en los que se observa cuando después de casi siete años vuelven a abrazar a sus hijos, esposas, amigos y compañeros de trabajo.

EPP