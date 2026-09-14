Menor Resulta Lesionado tras Choque en la Carretera Veracruz-El Tejar

Una unidad compacta fue impactada por otro vehículo sobre la carretera Veracruz-El Tejar, donde, de acuerdo con testigos, uno de los involucrados presuntamente habría invadido uno de los carriles, causando la colisión de frente.

Debido al impacto, los vehículos presentaron daños considerables, terminando aproximadamente a 100 metros de distancia uno del otro; incluso uno de ellos terminó sin uno de sus neumáticos.

Según lo informado, un menor de edad de aproximadamente siete años presentó lesiones al quedar prensado en uno de los autos involucrados, el cual era conducido por su abuelita cuando viajaban del colegio a su domicilio localizado en la zona de Puente Moreno.

Derivado del percance, cuerpos de emergencias acudieron al sitio para socorrer a los lesionados, mientras que elementos de seguridad se encargaron de asegurar a la persona que presuntamente fue responsable de ocasionar el percance; sin embargo, se realizarán los peritajes para el deslinde de responsabilidades.