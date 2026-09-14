Accidentes

Menor Resulta Lesionado tras Choque en la Carretera Veracruz-El Tejar

Un niño de aproximadamente siete años de edad terminó con heridas al registrarse un percance vial en una de las vialidades que conducen al fraccionamiento Puente Moreno

Menor Resulta Lesionado tras Choque en la Carretera Veracruz-El TejarDebido al impacto, los vehículos quedaron a varios metros de distancia uno del otro. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un menor de 7 años resulta lesionado tras un accidente en la carretera Veracruz-El Tejar. Los vehículos quedaron a 100 metros de distancia uno de otro.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Accidente en Veracruz-El Tejar Deja a Menor de 7 Años Herido