Estos Son los Bancos que Sí Abrirán el 16 de Septiembre en México

Los bancos en México informaron que suspenderán sus operaciones al público con motivo de la conmemoración del aniversario de la Independencia.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), la suspensión está establecida en la disposición de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que señala los días inhábiles para el sector financiero, incluido este miércoles 16 de septiembre.

Sin embargo, existe una excepción para las personas que necesiten realizar operaciones de manera presencial durante el día festivo.

Las sucursales bancarias que se encuentran dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público el miércoles 16 de septiembre.

La ABM señaló que estas sucursales mantendrán sus horarios tradicionales, pese a que se trata de un día festivo.

El organismo no detalló en el comunicado qué instituciones o sucursales específicas ofrecerán atención dentro de estos establecimientos, por lo que el horario dependerá de cada punto de servicio.

Para quienes no requieran acudir a una sucursal, los servicios bancarios continuarán disponibles mediante cajeros automáticos, corresponsales bancarios, banca digital y banca telefónica.

La ABM indicó que existen más de 64 mil cajeros automáticos y 63 mil corresponsales bancarios en el país. La banca digital y telefónica opera las 24 horas, los 365 días del año.

En caso de que la fecha límite de un pago corresponda al 16 de septiembre, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que este podrá realizarse el día hábil siguiente.