Economía

¿Cuánto me Presta el Infonavit si Gano $15 Mil al Mes? Monto Estimado del Crédito

El crédito está destinado a personas que están afiliadas al IMSS, aunque trabajadores independientes también pueden obtenerlo si cotizaron ante Infonavit y tienen ahorros en su Subcuenta de Vivienda

Mujeres y Adolescente con llaves de casa infonavit. Cuánto te presta si ganas 15 mil pesos al mes.Si estás pensando en adquirir vivienda, te explicamos cómo calcular tu crédito. Foto: Facebook Infonavit.
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