¿Cuánto me Presta el Infonavit si Gano $15 Mil al Mes? Monto Estimado del Crédito

En México adquirir una vivienda propia no debe ser un sueño inalcanzable, los empleados pueden solicitar un crédito ante el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y en N+ te explicamos de qué depende la cantidad que te otorgan.

El crédito Infonavit se puede utilizar en reparaciones y remodelaciones, así como para comprar una vivienda o pagar una hipoteca.

Este crédito está destinado principalmente a personas que están afiliadas al IMSS. De hecho, en una nota previa ya te explicamos cuáles son sus principales diferencias con Fovissste.

De modo que cuando solicitas un crédito, la institución valora el monto que te puede otorgar a partir de los siguientes factores: salario, dinero ahorrado en la Subcuenta de Vivienda, edad, capacidad de pago, monto del crédito que solicitas y puntos Infonavit.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Infonavit Confirma Más de 16 Mil Viviendas del Programa para el Bienestar en Querétaro

En su página web, el Instituto de Vivienda cuenta con un simulador con el que puedes calcular el monto que te pueden presentar según tu edad y salario. Este se calcula de acuerdo a la UMA (Unidad de Medida y Actualización), cuyo valor de 2026 es de 117.31 pesos diarios.

N+ hizo el ejercicio para calcular el préstamo en distintas edades con un salario mensual de 15 mil pesos, tomando en cuenta que éste aplica para personas de 18 a 55 años como máximo, por ejemplo:

Una persona de entre 30 y 40 años con un salario mensual de 15,000 pesos podría obtener un crédito de 691,847.46 pesos.

Tasa: 6.72%

Pago mensual: 4,474.18 pesos

Plazo: 30 años

Una persona de 45 años con un salario mensual de 15,000 pesos podría obtener un crédito de 649,052.77 pesos.

Tasa: 6.72%

Pago mensual: 4,474.62 pesos

Plazo: 25 años

Una persona de 50 años con un salario mensual de 15,000 pesos podría obtener un crédito de 591,993.18 pesos.

Tasa: 6.72%

Pago mensual: 4,490.86 pesos

Plazo: 20 años

Si tienes dudas sobre el Buró de Crédito, debes saber que desde 2025 no afecta tu situación en el monto que el Infonavit puede otorgarte.