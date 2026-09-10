Economía

¿Cuál Es la Diferencia entre Infonavit y Fovissste? Estas Son sus Funciones

Antes de iniciar la solicitud de tu crédito hipotecario o préstamos para vivienda, debes conocer las condiciones según la institución a la que cotices

Casas de Infonavit. Diferencias entre Fovissste e Infonavit.¿Infonavit y Fovissste es lo mismo? Estas son las funciones y diferencias. Foto: Facebook Infonavit.

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