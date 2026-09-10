¿Cuál Es la Diferencia entre Infonavit y Fovissste? Estas Son sus Funciones

En México, los trabajadores formales que cotizan al IMSS o al ISSSTE tienen derecho a Infonavit o Fovissste, instituciones dependientes del Gobierno de México que otorgan créditos hipotecarios de interés social. Así que si estás pensando en adquirir una casa o solicitar un préstamo para una remodelación, te explicamos cuáles son sus principales funciones y diferencias.

Aunque el objetivo es el mismo, sus servicios van dirigidos a dos tipos de derechohabientes, lo que representa la principal diferencia: los trabajadores del sector privado deben acercarse al Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores), y los del sector público a Fovissste (Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).

Ambas instituciones están relacionadas directamente con tu Afore, si aún no conoces en cuál estás dado de alta, en una nota previa te explicamos cómo buscar con tu CURP, además de detallar el paso a paso para conocer cuánto dinero tienes ahorrado.

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Si bien tu afore administra tu Cuenta Individual donde se deposita tu ahorro para el retiro, también es la encargada de reportar, a través del estado de cuenta, el saldo de tu subcuenta de vivienda que administra Fovissste o el Infonavit.

Es decir que si eres empleado del Gobierno, tus aportaciones de vivienda van a la subcuenta de Fovissste, en tanto que si trabajas en el sector privado tus aportaciones van a la subcuenta Infonavit. En caso de haber trabajado para ambos sectores, es probable que tengas dos subcuentas (una por cada institución).

En cualquier caso, te dan la oportunidad de tramitar un crédito hipotecario o un crédito para remodelar tu casa.

Ahora bien, en el caso específico del Infonavit es importante que tomes en cuenta el Sistema de Puntos, toda vez que éste define si eres elegible para un crédito y el monto que podrías obtener.

Si estás planteándote la posibilidad de juntar tu crédito con el de tu pareja, debes saber que tanto el Infonavit como Fovissste permiten la unión de ingresos conyugales para acceder a mejores opciones crediticias.

Otra de las diferencias entre ambas instituciones radica en que Fovissste permite unir el crédito al de otro familiar o entidad bancaria. Bajo la condición de que sea un trabajador activo del estado, dado que se le descontará de su salario.

Mientras que en el caso del Infonavit, debes cumplir con cierto tiempo de antigüedad para ser acreedor al préstamo y el plazo mínimo para hacerlo es de 15 años.

Ojo aquí, porque el Gobierno de México indica que en caso de que te pensiones y no utilices los recursos de tu subcuenta de vivienda, estos se suman al monto que has acumulado para tu retiro.