Economía

Buscar Afore con Curp: Así Puedes Saber Si Tienes Ahorro y Dónde Está el Dinero

La Afore es una entidad financiera dedicada a administrar cuentas individuales de ahorro para el retiro, y aquí te explicamos cómo consultar paso a paso dónde está la tuya

Letrero de AFORE en expo. Cómo Buscar en qué afore estás con tu CURP.¿No sabes en dónde está tu dinero ahorrado Te decimos cómo saber en qué Afore estás, paso a paso con tu CURP. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+