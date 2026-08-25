Buscar Afore con Curp: Así Puedes Saber Si Tienes Ahorro y Dónde Está el Dinero

En México los trabajadores de empresas que cotizan ante el IMSS o ISSSTE tienen derecho a una Afore, entidad financiera que administra los fondos para el retiro con las aportaciones que estos hicieron a través de los años.

Aunque en muchas ocasiones los trabajadores desconocen en qué afore están sus ahorros, por lo que en N+ te explicamos cómo consultar con tu CURP dónde está tu dinero.

Y aunque los bancos son dueños de muchas de las afores, éstas no son ni bancos ni aseguradoras. Se trata de instituciones que se dedican exclusivamente a administrar e invertir los recursos que deposita el trabajador en su cuenta individual.

Para que lo tengas claro, cada uno de los trabajadores que cotizan ante el IMSS o ISSSTE tiene una cuenta individual en una afore que es única a individual. Y a través de los años acumula los recursos de las aportaciones periódicas del patrón, gobierno y el propio trabajador.

Dado que puedes retirar el dinero ahorrado en caso de desempleo, en una nota previa te explicamos paso a paso cómo hacer este trámite.

Así que para que consultes dónde está tu afore, debes tener a la mano tu CURP si cotizas para el ISSSTE, o tu Número de Seguridad Social (NSS) si lo haces para el IMSS.

A continuación te detallamos paso a paso el proceso para hacer la consulta con tu CURP en línea, pero, ojo, porque por tu seguridad sólo podrás hacer el proceso una vez al día.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) es la encargada de administrar el portal de las consultas: Aforeweb.

Entra al portal de Aforeweb. Selecciona la opción CURP para hacer la consulta. Agrega tu correo electrónico. Da clic en la casilla "No Soy un Robot". Selecciona la pestaña "Continuar".

Tras hacer la consulta, te llegará una correo electrónico a la dirección que ingresaste dónde se te indicará dónde está tu cuenta individual de Ahorro para el Retiro.

Otra opción para hacer la consulta de tu Afore con CURP es a través de la línea telefónica SARTEL 55 1328 5000, sin costo desde cualquier estado del país.

O bien, a través de la app AforeMóvil. Toma en cuenta que para hacer la consulta a través de este medio debes descargar la aplicación en tu smartphone y tener a la mano tu credencial del INE y tu CURP.

Si ésta te arroja que tus ahorros están en la Afore Pensionissste, en una nota previa ya te aclaramos si puedes retirar todo el dinero que has juntado y para quiénes aplica este trámite.

SARR