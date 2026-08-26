Seguridad

Desde Tenis hasta Electrónicos: FGR Asegura Más de 11 Millones de Productos Pirata

El 59% de estos productos asegurados de enero a julio de 2026 fueron hallados en contenedores

Cajas de mercancía apócrifa. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoCajas de mercancía apócrifa. Foto: Cuartoscuro/ Archivo
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