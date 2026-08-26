Desde Tenis hasta Electrónicos: FGR Asegura Más de 11 Millones de Productos Pirata

Cigarros, tenis, mochilas, bolsas, juguetes, gorras y hasta accesorios electrónicos son algunos de los más de 11 millones de productos falsificados asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR) en los últimos siete meses.

La mercancía falsificada asegurada a través de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP), adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), tiene un valor comercial estimado en más de 3 mil 114 millones de pesos.

El 59% de estos productos asegurados de enero a julio de 2026 fueron hallados en contenedores.

Junio fue el mes que registró el mayor impacto operativo, al concentrar el 47.6 por ciento de los productos asegurados en dicho periodo; no obstante, durante el primer trimestre se observó un incremento sostenido en los aseguramientos, mientras que el segundo trimestre concentró el 75 por ciento del volumen total asegurado del periodo.

Mientras que en julio, las acciones de inspección en contenedores y envíos identificados mediante guías permitieron evitar la comercialización de más de un millón de artículos y registrar el segundo mayor valor económico mensual del periodo.

En dicho mes, en el estado de Querétaro se llevó a cabo el primer operativo de esta naturaleza en los últimos siete años al dar cumplimiento a una orden de cateo que dejó como resultado el aseguramiento de 2 mil artículos, consistentes en mil 955 pares de calzado y 47 piezas diversas, con un valor comercial estimado de 5 millones 680 mil 700 pesos.

AMP