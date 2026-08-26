Guardia es Vinculado a Proceso por Presunto Homicidio de Franelero en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer que Alberto 'N', quien se desempeñaba como guardia de seguridad, fue vinculado a proceso como presunto responsable de homicidio doloso.

El delito por el cual se le señala habría sido cometido en contra de Jesús Francisco, quien se desempeñaba como franelero en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz. Jesús murió tras una supuesta riña con el guardia frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con la carpeta de investigación 371/2026, el imputado presuntamente mantuvo una riña con la víctima, a quien sometió y le ocasionó diversas lesiones que posteriormente lo privaron de la vida.

Jesús Francisco cumpliría años el pasado 24 de agosto y, para recordarlo, su familia y amigos le colocaron una ofrenda justo en el sitio donde todos los días llegaba para acomodar y lavar vehículos. Flores y un pastel acompañados con mensajes de amor y de exigencia de justicia lo recuerdan en la calle Lerdo e Independencia, a unos metros de donde murió.