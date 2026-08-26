Sociedad

Guardia es Vinculado a Proceso por Presunto Homicidio de Franelero en Veracruz

Un elemento de seguridad enfrenta un proceso legal tras ser señalado de privar de la vida a un hombre que trabajaba en la zona del Centro Histórico de la ciudad.

Guardia es Vinculado a Proceso por Presunto Homicidio de Franelero en VeracruzFamilia y amigos de la víctima colocaron una ofrenda en el sitio donde todos los acomodaba y lavaba vehículos. Foto: FGE

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Guardia de seguridad en Veracruz enfrentará proceso por presunto homicidio de franelero. La riña ocurrió frente al INM. Familiares exigen justicia.

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