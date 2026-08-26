Zona Metropolitana del Valle de México Crece: Estos Son los Nuevos Municipios que se Integran

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), se extiende y, por primera vez, se integra Morelos y se adhieren más municipios del estado de Hidalgo. Así quedó estipulado este martes 25 de agosto 2026, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que ahora también tendrán que acatar las disposiciones del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

Dicha Declaratoria de Modificación de la Zona Metropolitana del Valle de México la suscribe la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal (SEDATU), a través de las autoridades de la Ciudad de México, y de los estados Edomex, Hidalgo y Morelos.

Señala que, la declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, mañana miércoles 26 de agosto 2026.

El texto publicado en la edición vespertina del DOF indica que, dicha medida se hace "con respeto absoluto a la soberanía e integridad del territorio de cada entidad federativa".

También destaca que, por su contigüidad geográfica, continuidad urbana, intensidad de flujos e interacciones económicas, sociales, laborales, ambientales y de movilidad, estas zonas conforman una zona metropolitana funcional con importancia estratégica para el desarrollo nacional.

En octubre de 2025, la SEDATU informó que se realizaron 18 recorridos en las entidades que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México, incluidas las que recientemente se añadieron.

Durante estas acciones, detectaron diversas problemáticas que la población ha manifestado, por ejemplo, la inseguridad en los límites del Edomex e Hidalgo. También los asentamientos irregulares, riesgos y medio ambiente.

Sin embargo, no sólo se identifican problemáticas, también áreas de oportunidad que permitan desarrollar estrategias de intervención para la generación de empleos en complejos industriales, tales como Granjas, Vallejo y Atlampa.

Ante esto, la Zona Metropolitana del Valle de México ahora queda conformada y delimitada de la siguiente manera:

La totalidad de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco;

59 municipios del Estado de México, que son: Acolman, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Coacalco de Berriozábal, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec, La Paz, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad, Villa del Carbón y Zumpango;

Así como 8 municipios del estado de Hidalgo: Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tizayuca, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende, Villa de Tezontepec. Cabe resaltar que Tizayuca fue el primer municipio en integrarse a la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta fue la única región en este territorio antes de la ampliación.

Y finalmente un municipio del Estado de Morelos: Huitzilac.

En el decreto que entra en vigor un día después de su publicación, también se reconocen las comisiones metropolitanas existentes.

"Manifestando su conformidad para continuar con su operación y funcionamiento", indica.

Las Comisiones que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) son la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial (COMETAH); Comisión Metropolitana de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (COMEPROC); Comisión Metropolitana de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo (COMDECO) y la Comisión Metropolitana de Movilidad (COMEMOVI).

También se incluye la Comisión Metropolitana de Salud (COMESA); Comisión Metropolitana de Agua y Drenaje (CADAM) y la Comisión Metropolitana Ambiental (CAM).

En este último caso es importante destacar que es la encargada de atender temas prioritarios en materia de mejoramiento de la calidad del aire, combate a cambio climático, la gestión de recursos hídricos y la conservación y restauración de la biodiversidad.

En ese sentido, se prevé que los nuevos municipios que forman parte de la ZMVM, tengan que acatar la disposiciones y medidas que indique la CAMe para mejorar la calidad del aire.



EPP