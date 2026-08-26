Sociedad

Zona Metropolitana del Valle de México Crece: Estos Son los Nuevos Municipios que se Integran

La nueva delimitación estará formada por 84 alcaldías y municipios de CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos; entrará en vigor este 26 de agosto

Modifican la Zona Metropolitana del Valle de México; Incluyen a Morelos e HidalgoCuartoscuro
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