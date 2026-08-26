Educación

Segunda Vuelta UNAM 2026: Este Día Sale la Convocatoria para el SUAyED

La oferta educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México ofrece 22 licenciaturas en la modalidad abierta y 21 en la modalidad a distancia

Biblioteca de la UNAM. Convocatoria Segunda Vuelta SUAyED UNAM 2026.La UNAM ha confirmado las fechas de la Segunda Vuelta SUAyED 2026. Foto: Cuartoscuro.

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