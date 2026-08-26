Segunda Vuelta UNAM 2026: Este Día Sale la Convocatoria para el SUAyED

Tras concluir con la aplicación del Examen de Control UNAM 2026 y en espera de los resultados, la Universidad Nacional Autónoma de México continúa con las fechas previstas para la publicación de la convocatoria del Sistema Abierto y a Distancia (SUAyED) para segunda vuelta.

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) tiene contemplado que la convocatoria de ingreso a Licenciatura del concurso de Noviembre 2026 se publique el próximo 21 de septiembre.

Los interesados en concursar en la segunda vuelta de la UNAM deben estar atentos a las actualizaciones de la DGAE, toda vez que ese mismo lunes 21 comienza el registro de aspirantes por internet. Proceso que estará abierto hasta el viernes 25 de septiembre para todos aquellos que cumplan con el puntaje mínimo para la carrera seleccionada, así como promedio mínimo de 7.0.

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De acuerdo con las fechas dadas a conocer por la Máxima Casa de Estudios, la aplicación del Examen de Segunda Vuelta SUAyED se hará del 6 al 10 de noviembre de este año.

Aunque tras la controversia que se suscitó por la aplicación de la prueba de admisión en línea, se desconoce si cambiará la modalidad del examen a presencial.

Según las fechas publicadas en la convocatoria de ingreso a licenciatura 2026, la publicación de resultados del examen de segunda vuelta se hará el 3 de diciembre de este año, para hacer la inscripción a los planteles del 25 al 29 de enero del 2027.

En espera de que los alumnos de la UNAM puedan iniciar el ciclo escolar 2026-2027/2 el 2 de febrero de 2027.

Ten en cuenta que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una oferta académica de 22 licenciaturas para la Modalidad Abierta y 21 licenciaturas para cursar a distancia.

En la Modalidad Abierta se enlistan las siguientes opciones:

Derecho - FES Acatlán.

Derecho - FES Aragón.

Economía - FES Aragón.

Filosofía - FFyL.

Geografía - FFyL.

Filosofía - FFyL.

Lengua y Literaturas Hispánicas - FFyL.

Lengua y Literaturas Modernas (Inglesas) - FFyL.

Psicología - Psicología.

Relaciones Internacionales - FES Acatlán.

Relaciones Internacionales - FES Aragón.

En tanto que en la Modalidad a Distancia, la UNAM tiene cupo para las siguientes licenciaturas:

Administración de Archivos y Gestión Documental - ENES Morelia.

Bibliotecología y Estudios de la Información - FFyL.

Diseño y Comunicación Visual - FES Cuautitlán.

Licenciatura en Enfermería - Enfermería.

SARR