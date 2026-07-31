Aciertos UNAM de 2021 a 2026: Lista de Puntajes Tomados en Cuenta para Examen de Control

Después de toda la polémica suscitada por los resultados de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, por presuntas trampas realizadas por los aspirantes, la Comisión Técnica recomendó llevar a cabo un examen de control para quienes obtuvieron un número de aciertos igual o superior a los concursos de los últimos seis años, por eso acá te damos la lista de puntajes que pidió la UNAM en 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.

Fue en una conferencia de este viernes 31 de julio que las autoridades educativas de la máxima casa de estudios decidieron implementar un examen de control en la UNAM 2026, por eso en una nota ya te dijimos quiénes deben hacer esta prueba y cuándo se va a realizar de manera presencial.

Lista de aciertos UNAM en 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026

Para que los aspirantes se den una idea de si van a poder hacer el examen de control presencial, a continuación te mostramos cuántos aciertos pidió la UNAM de 2021 a 2026 para las 10 carreras más demandadas del nivel licenciatura.

Médico Cirujano en Facultad de Medicina de CU.

2026: 117 aciertos.

2025: 114 aciertos.

2024: 112 aciertos.

2023: 111 aciertos.

2022: 111 aciertos.

2021: 111 aciertos.

Derecho en la Facultad de Derecho de CU.

2026: 105 aciertos.

2025: 89 aciertos.

2024: 86 aciertos.

2023: 85 aciertos.

2022: 82 aciertos.

2021: 83 aciertos.

Administración en Facultad de Contaduría y Administración de CU.

2026: 108 aciertos.

2025: 90 aciertos.

2024: 90 aciertos.

2023: 88 aciertos.

2022: 90 aciertos.

2021: 87 aciertos.

Médico Cirujano en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala.

2026: 115 aciertos.

2025: 109 aciertos.

2024: 108 aciertos.

2023: 108 aciertos.

2022: 105 aciertos.

2021: 105 aciertos.

Contaduría en la Facultad de Contaduría y Administración en CU.

2026: 104 aciertos.

2025: 86 aciertos.

2024: 85 aciertos.

2023: 84 aciertos.

2022: 81 aciertos.

2021: 80 aciertos.

Arquitectura en la Facultad de Arquitectura en CU.

2026: 108 aciertos.

2025: 96 aciertos.

2024: 95 aciertos.

2023: 90 aciertos.

2022: 90 aciertos.

2021: 91 aciertos.

Psicología en la Facultad de Psicología de CU.

2026: 112 aciertos.

2025: 107 aciertos.

2024: 104 aciertos.

2023: 104 aciertos.

2022: 102 aciertos.

2021: 99 aciertos.

Medicina Veterinaria y Zootecnista en Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de CU.

2026: 113 aciertos.

2025: 104 aciertos.

2024: 103 aciertos.

2023: 103 aciertos.

2022: 101 aciertos.

2021: 99 aciertos.

Derecho en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.

2026: 93 aciertos.

2025: 79 aciertos.

2024: 74 aciertos.

2023: 67 aciertos.

2022: 71 aciertos.

2021: 63 aciertos.

Actuaría en la Facultad de Ciencias de CU.

2026: 113 aciertos.

2025: 109 aciertos.

2024: 107 aciertos.

2023: 101 aciertos.

2022: 105 aciertos.

2021: 107 aciertos.

AO y JEC