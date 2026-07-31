Educación

Aciertos UNAM de 2021 a 2026: Lista de Puntajes Tomados en Cuenta para Examen de Control

Por la polémica de los resultados de Licenciatura UNAM, checa cuántos aciertos pidieron en 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, pues con eso definen quién hace el examen de control

Cuántos aciertos pidieron en resultados UNAM 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 para licenciaturaEl examen de control de la UNAM 2026 busca garantizar la honestidad y el esfuerzo de los aspirante. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+