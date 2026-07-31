¿Qué Pasará con las Inscripciones 2026 en la UNAM? Comisión Anuncia Cómo Será el Proceso

Este viernes, 31 de julio de 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió la conclusión de la Comisión Técnica que revisó las inconformidades por el examen de ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027-1. Te decimos qué pasará con el proceso de inscripción.

La Comisión Técnica informó que se verificarán los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control de manera presencial, por lo que los lugares de ingreso se asignarán a partir de los resulatdos obtenidos y se informará a la breved el proceso, tratando de no afectar el calendario escolar.

Además, se convocará a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026, mediante el examen original, así como a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 en 2026, al mismo programa plantel y molaridad.

“De esta manera, la Universidad ofrecerá una oportunidad de participar en el examen de control a quienes ya recibieron un primer aviso de selección y a quienes, alcanzando los puntajes referidos en el párrafo anterior, pudieron haber sido no seleccionados como consecuencia de las irregularidades detectadas”, indicó Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica Revisión del Proceso de Ingreso a Licenciatura 2026.

UNAM se disculpa con aspirantes que hicieron examen limpiamente

Por su parte, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que se busca iniciar el semestre en la medida de lo posible sin alterar significativamente el calendario escolar ya aprobado, que marca el inicio de clases el 10 de agosto.

“Considero muy adecuado recurrir a un examen de control por presuntas irregularidades. Esta posibilidad está contemplada en la propia convocatoria", refirió.

Aclaró que no se trata de un nuevo examen, “es un examen de control para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que les diera ventaja”.

El rector ofreció una disculpa a los aspirantes que habiendo sido aceptados limpiamente serán convocados a presentar el examen de control, “pero es necesario para dar certeza en el proceso”.

La Comisión técnica hizo las siguientes recomendaciones:

Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control. Convocar a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026 mediante el examen original, así como a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 al mismo programa plantel y modalidad. Aplicar el examen de control de manera presencial bajo el formato más conveniente para poder procesarlo lo más pronto posible, con versiones diferentes que resulten suficientes para el número de turnos y aspirantes. Asignar los lugares de ingreso a partir del resultado obtenido en el examen de control.

Con información de N+

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