Educación

¿Qué Pasará con las Inscripciones 2026 en la UNAM? Comisión Anuncia Cómo Será el Proceso

Te decimos que pasará con el proceso de inscripciones en la UNAM, luego de la conclusión de la Comisión Técnica

Manifestación aspirantes acreditados UNAMManifestación aspirantes acreditados a la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención aspirantes a la UNAM 2026: La Comisión Técnica ha concluido que el ingreso se basará en un examen presencial. Conoce cómo afectará esto a las inscripciones.

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