Balaceras

Policía Auxiliar Muere por un Balazo al Interior de Tienda de Telefonía en el Centro de Puebla

La Fiscalía de Puebla investiga la muerte de una mujer que fungía como Policía Auxiliar en una tienda de celulares ubicada en la Av. Reforma.

Policía Auxiliar muere tras balazo en negocio del centro de Puebla.Policía Auxiliar muere en negocio del centro de Puebla. Foto: N+

Destacado

Tragedia en Puebla: una Policía Auxiliar fallece en tienda de celulares. Las autoridades investigan las circunstancias. Conoce los detalles de este suceso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+