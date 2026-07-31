Policía Auxiliar Muere por un Balazo al Interior de Tienda de Telefonía en el Centro de Puebla

La Fiscalía General del Estado investiga la muerte de una elemento de la Policía Auxiliar, registrada la mañana de este viernes 31 de julio al interior de una tienda de telefonía ubicada en el Centro Histórico de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue localizada sin vida dentro de una sucursal de Macropay, ubicada en el cruce de la 11 Norte y Avenida Reforma, en la capital poblana.

Policía Auxiliar pierde la vida por un disparo en el Centro Histórico de Puebla

De manera preliminar, las primeras líneas de investigación apuntan a que la oficial presuntamente se privó de la vida utilizando un arma de fuego, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades ministeriales.

La zona fue acordonada por corporaciones policiacas, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Investigan muerte de una Policía Auxiliar en Puebla. Foto: N+

Investigan si víctima era esposa de Policía Auxiliar que murió por un disparo en el Circuito Juan Pablo II

De manera extraoficial, trascendió que la víctima era esposa del elemento de la Policía Auxiliar que, hace apenas una semana, presuntamente también se privó de la vida al interior de la tienda Gigante, en la zona de Las Ánimas sobre el Circuito Juan Pablo II.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente este vínculo familiar ni han emitido información adicional sobre el caso, por lo que las investigaciones continúan.

Muere Policía Auxiliar afuera de tienda de belleza en Puebla

El pasado 23 de julio, al exterior de un negocio de artículos de belleza ubicado en el Circuito Juan Pablo II y la calle Cipreses en Puebla capital, un policía auxiliar murió por disparo de arma de fuego, mientras se encontraba en servicio, lo que generó importante movilización policiaca.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Policía Auxiliar por un Balazo durante sus Funciones Afuera de una Tienda en Puebla

Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal y Fiscalía del Estado para las diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo que quedó en la parte trasera de un vehículo estacionado.

La corporación de la Policía Auxiliar informó que colaborará para el esclarecimiento del incidente. Cabe destacar que en ese momento, se le brindó acompañamiento a los familiares para otorgarles el respaldo institucional.

Con información de Genaro Zepeda.

MCS