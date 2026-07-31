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¿A Quién Salvará Arantza Ruiz? Gana el Reto de Salvación, Pero Debe Guardar Este Secreto

Arantza Ruiz venció a Ernesto Laguardia y Flor Vigna y ahora retará a Fede Vigevani por la salvación en La Casa de los Famosos México 2026.

quien-gano-la-salvacion-en-la-casa-de-los-famosos-30-julio-2026Foto: Facebook La Casa de los Famosos

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¡Arantza Ruiz vence a Ernesto y Flor en un emocionante reto! Ahora, el duelo final contra Fede Vigevani decidirá su destino en La Casa de los Famosos México 2026.

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