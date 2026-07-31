¿A Quién Salvará Arantza Ruiz? Gana el Reto de Salvación, Pero Debe Guardar Este Secreto

Arantza Ruiz se convirtió en la gran protagonista de la semana en La Casa de los Famosos México 2026 al ganar el derecho de disputarle la salvación a Fede Vigevani, líder en turno, en un duelo que se definirá esta noche de viernes.

La actriz y cantante, quien además figura entre los nominados de esta primera semana, tiene ahora en sus manos la posibilidad de librarse ella misma de la placa o de rescatar a alguno de sus compañeros en riesgo.

Cómo llegó Arantza a la final

El camino hacia el duelo con Fede no fue sencillo. La dinámica, bautizada "Apunta y gana", consistió en lanzar pelotas hacia contenedores con distintos valores de puntos, y se disputó primero por cuartos: Ernesto Laguardia y Aldo Rendón avanzaron por Ibiza, mientras que Arantza Ruiz y Moisés Peñaloza lo hicieron por Tulum. De ahí surgieron los tres finalistas, Ernesto, Arantza y Flor Vigna, quienes se enfrentaron en plena gala del jueves. Arantza se impuso a ambos y quedó como retadora oficial.