Huele a Combustible en Granjas México: ¿Hay Toma Clandestina en Iztacalco?

Vecinos de la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, denunciaron un intenso olor a combustible, desde hace varios días; hoy, 31 de julio de 2026, autoridades de Ciudad de México (CDMX) confirmaron qué está pasando y si se trata de una toma clandestina.

¿Qué pasó en la colonia Granjas México?

Este viernes, Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), acudió a la zona afectada por el olor a hidrocarburo, entre las calles Añil y Goma, y confirmó que se trata de una fuga de combustible, originada por supuestos actos vandálicos.

La funcionaria descartó que el olor de combustible, en la colonia Granjas México, se haya originado por una toma clandestina.

“Prácticamente, la madrugada de hoy ya se descubrió, de alguna manera, el punto de la fuga del ducto, que fue consecuencia de posible vandalismo, que no alcanzó a ser una toma clandestina", declaró en entrevista para N+ FORO Myriam Urzúa.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil agregó que el incidente ya fue 100% controlado.

Las cuadrillas de trabajo realizaron 5 excavaciones hasta que lograron detectar la fuga de combustible, en Iztacalco.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fuerte Olor a Combustible Moviliza a Autoridades en Granjas México

Olor a gasolina lleva 15 días

En entrevista para N+ FORO, Juan Zamudio, vecino de la colonia Granjas México, declaró que reportó un olor a gasolina "bastante fuerte" desde el sábado, 25 de julio de 2026.

“Ya tenemos como unos 15 días con este olor a gasolina”, afirmó Juan Zamudio.

Pemex atiende reporte de olor a combustible

El jueves, 31 de julio de 2026, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que atendió el reporte por la percepción de olor a hidrocarburo y que desde el primer momento, se activaron los protocolos de atención, priorizando la seguridad de la población.

Pemex señaló que verificó la operación de las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento Añil y los poliductos Azcapotzalco–Añil.

Mapa de la zona de la fuga de combustible en Iztacalco

RMT