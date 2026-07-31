Seguridad

Huele a Combustible en Granjas México: ¿Hay Toma Clandestina en Iztacalco?

Autoridades de CDMX confirman hoy que localizaron una fuga de combustible, en la colonia Granjas México, en Iztacalco

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Vecinos de Granjas México alertan sobre olor a gasolina. Pemex y autoridades controlan fuga en Iztacalco. Conoce los detalles de este incidente.

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