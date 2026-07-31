Rescatan 15 Perros por Maltrato Animal en Presunto Criadero Clandestino de Tlaxcala

Autoridades de Tlaxcala rescataron a 15 perros que vivían en condiciones de maltrato y abandono en un presunto criadero clandestino ubicado en el municipio de Calpulalpan.

El aseguramiento fue posible gracias a un reporte ciudadano, que permitió la intervención de personal de la coordinación de Bienestar Animal, la Procuraduría de Protección al Ambiente, Seguridad Pública, Protección Civil y Bienestar Animal Municipal.

Durante la inspección, las autoridades localizaron a once canes adultos y cuatro cachorros, hacinados en jaulas, sin agua, sin alimento y con evidentes signos de desnutrición y maltrato.

Resguardan a 15 perros en condición de maltrato animal en Calpulalpan, Tlaxcala

Los 15 perros fueron puestos bajo resguardo para recibir atención veterinaria y comenzar su proceso de recuperación.

Las autoridades informaron que ya iniciaron investigaciones correspondientes, ya que los hechos podrían constituir delitos en materia de maltrato animal, sancionados por hasta cuatro años de prisión por la legislación vigente en el estado de Tlaxcala.

Finalmente, exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato a través de los canales oficiales de Bienestar Animal, mismos quienes mencionaron que cada golpe, cada abandono y cada acto de indiferencia deja una huella que no solo lastima a los animales, también nos define como comunidad.

¿Dónde puedes adoptar a un perro en Tlaxcala?

Bienestar Animal Tlaxcala invita a la sociedad a cambiar el rumbo de perros quienes necesitan un hogar este viernes 31 de julio en el Parque Vértice ubicado en la calle Guillermo Valle 111 colonia Centro de Tlaxcala de Xicohténcatl.

Se llevará acabo el evento de "ADOGTAME" en donde pondrán en adopción diferentes perros y cachorros que buscan una mejor vida; Recuerda tener en cuenta los siguientes puntos antes de tomar esta decisión.

Evalúa tu tiempo y dinero, los animales necesitan de vacunas y comida.

Elige un perro para el cual tengas un espacio optimo donde pueda vivir.

Prepara tu hogar: Necesitarás de una cama para este ser viviente y adecuar cualquier zona u objetos que puedan ser riesgos.

Con información de N+

MCS