Seguridad

Rescatan 15 Perros por Maltrato Animal en Presunto Criadero Clandestino de Tlaxcala

Los perros fueron hallados hacinados en jaulas, sin agua, sin alimento y con evidentes signos de desnutrición y maltrato, en Calpulalpan.

15 perros abandonados en Calpulanpan, Tlaxcala.Rescatan a perros de maltrato animal en Tlaxcala. Foto: Bienestar Animal Tlaxcala

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Autoridades de Tlaxcala rescatan 15 perros en un criadero clandestino en Calpulalpan. Los canes, desnutridos y maltratados, ahora reciben atención. Descubre cómo puedes ayudar.

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