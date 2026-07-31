La Trayectoria Delictiva del ‘R1’: Del Cártel de ‘Los Valencia’ a Líder de ‘Los Rs’

Ramón Ángel alias el 'R1', es identificado por las autoridades federales como uno de los principales operadores criminales que evolucionó desde las filas del Cártel de Los Valencia hasta convertirse en presunto líder de 'Los Rs'; esta es su trayectoria delictiva.

'Los Rs' son una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 'El R1' Está Ligado al Feminicidio de Valeria Márquez; Harfuch Revela los Detalles

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la trayectoria criminal de Ramón Ángel comenzó en el Cártel de Los Valencia, organización en la que presuntamente alcanzó el cargo de lugarteniente.

Posteriormente, fue identificado como integrante de Los Cuinis, grupo considerado pieza clave en la conformación del CJNG.

Las autoridades señalan que dentro de esa estructura asumió responsabilidades operativas en uno de los brazos armados de la organización.

Con el paso de los años, 'R1' habría consolidado su influencia hasta encabezar 'Los Rs', una célula criminal que operaba en diversas regiones de Michoacán y Jalisco.

¿Dónde operaban 'Los Rs'?

Las investigaciones federales indican que el grupo liderado presuntamente por Ramón Ángel Álvarez Ayala mantenía presencia en municipios de Michoacán, entre ellos Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio.

En Jalisco, sus operaciones se extendían a la Zona Metropolitana de Guadalajara, además de Mazamitla, Valle de Juárez y Teocuitatlán.

Según las autoridades, esta organización estaba relacionada con actividades de narcotráfico y el traslado de droga hacia Estados Unidos, así como con el suministro de armas, homicidios, ataques contra grupos rivales y agresiones a corporaciones de seguridad.

Además, se le atribuyen actividades de extorsión y cobro de piso a productores de limón y aguacate, comerciantes, ganaderos, transportistas y otros sectores económicos.

Hechos de violencia atribuidos a 'R1'

La SSPC señala que en marzo de 2012 a Ramón Ángel se le atribuyó la coordinación de una serie de hechos violentos en la Zona Metropolitana de Guadalajara y municipios cercanos.

Durante esa jornada fueron incendiados 25 vehículos de transporte público y de carga, hechos que ocurrieron tras un operativo militar que culminó con la captura de Erik Valencia Salazar, alias 'El 85', uno de los fundadores del CJNG.

Además de su presunto liderazgo criminal, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación en contra de 'R1'.

Una de ellas corresponde al feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco. En ese caso también se investiga la posible participación de Francisco Álvarez, hijo de Ramón Ángel y expareja de la víctima.

Asimismo, la SSPC lo identifica como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Ramón Ángel Álvarez fue capturado en un operativo realizado en Atotonilco El Alto, Jalisco, encabezado por la SSPC y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

En la acción también fue detenido Jesús Salvador Vela Salazar, alias 'El Chuy'. Durante el operativo, las fuerzas federales fueron agredidas por presuntos integrantes del grupo criminal, lo que derivó en un enfrentamiento en el que murió Sergio Antonio Vela Salazar, alias 'El Tohui', identificado como colaborador cercano de 'R1'.

FBPT