Narcotráfico

La Trayectoria Delictiva del ‘R1’: Del Cártel de ‘Los Valencia’ a Líder de ‘Los Rs’

El 'R1', pasó de integrar el Cártel de Los Valencia a liderar 'Los Rs'; así fue su trayectoria

Detienen al “R1” Presunto Autor Intelectual del Asesinato de Carlos ManzoDetienen al “R1” Presunto Autor Intelectual del Asesinato de Carlos Manzo. Foto: SSPC

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