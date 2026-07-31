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¿A Qué Hora Compite Mañana Romina Hinojosa en Tour de Francia 2026? Inicia Etapa 1

Entérate a qué hora debutará mañana la ciclista mexicana Romina Hinojosa, en el Tour de Francia 2026

Romina Hinojosa, ciclista mexicanaRomina Hinojosa, ciclista mexicana. Foto: Instagram @romina_hinojosa02

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¡No te pierdas el debut de Romina Hinojosa en el Tour de Francia 2026! La ciclista mexicana correrá la etapa 1 mañana, 1 de agosto de 2026.

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