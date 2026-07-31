¿A Qué Hora Compite Mañana Romina Hinojosa en Tour de Francia 2026? Inicia Etapa 1

Este fin de semana dará inicio el Tour de Francia 2026, rama femenil, evento deportivo en el que debutará Romina Hinojosa, ciclista que representará a México; aquí te decimos a qué hora correrá mañana, 1 de agosto de 2026, la novia de Isaac del Toro, en la etapa 1.

¿A qué hora correrá Romina Hinojosa en la etapa 1 del Tour de Francia?

La ciclista mexicana Romina Hinojosa, del equipo Intermarché-Lotto Ladies, correrá este sábado la etapa 1 del Tour de France Femmes avec Zwift, que iniciará en Suiza y terminará en Francia.

El Tour de Francia femenil se realizará del 1 al 9 de agosto de 2026 y contará con 9 etapas.

La etapa 1 será una prueba plana, que las ciclistas correrán en el circuito Lausanne-Lausanne, de 138 kilómetros (km).

La carrera comenzará a las 14:15 hora de Suiza, es decir, a las 06:15 hora del centro de México, y se prevé que la llegada a la meta sea alrededor de las 17:45 horas, a las 09:45 hora de nuestro país.

El domingo, 2 de agosto de 2026, Romina Hinojosa continuará con su participación en el Tour de Francia 2026, en la etapa 2, que comprende el circuito Aigle-Genève, de 147.9 kilómetros.

RMT