Romina Hinojosa, la Ciclista Mexicana Que Se Distingue en la Montaña y Estudia Nutrición

Romina Hinojosa Cruz nació el 30 de noviembre de 2002 en Tampico, Tamaulipas, pero cuando era niña su familia se mudó a San Pedro Garza García, en Nuevo León.

Desde esta ciudad, comenzó a forjar su futuro dentro del ciclismo mundial y, al mismo tiempo, seguir con sus estudios, que actualmente cursa en línea en la Universidad de Arizona.

Su vida ha dado un vuelco desde que se conoció su relación con el también ciclista Isaac del Toro, quien actualmente disputa el Tour de Francia.

En redes sociales y de forma discreta, ambos pedalistas han mostrado su afecto. La más reciente cuando Romina le entregó un ramo de flores, aunque antes ya habían publicado videos donde se les ve entrenando.

Sin embargo, desde hace al menos seis años, ella ha labrado su historia en el ciclismo profesional, a partir del esfuerzo y dedicación para abrirse paso en el deporte de los birlos.

Una vida entregada al ciclismo

Es raro decir que Romina tiene una vida dedicada al ciclismo cuando realmente es una mujer muy joven, que este 2026 cumplirá apenas 24 años.

Sin embargo, como sucede con los deportistas de élite, tienen una vida más convulsa y adquieren experiencia más rápido que los chicos de su edad.

El deporte ha estado en su vida desde siempre y antes de ponerse el casco y subirse al sillín, se dedicaba a la gimnasia. Después, empezó a formarse en el ciclismo en Estados Unidos.

Después, se enroló con el AR Monex, un semillero de ciclistas en México, y su gran oportunidad se dio en el Tour de l'Avenir, una prueba que ha permitido el salto de los nuevos pedalistas que conquistarán el orbe.

Fue gracias a su buena participación en esa carrera, que pudo fichar por dos temporadas con el conjunto belga Lotto Cycling Team. El año pasado, fue segunda en la rama femenil élite del Campeonato Nacional de Ciclismo.

Pasó de formar parte del equipo de circuito continental al del UCI World Tour, es decir, la máxima categoría en el deporte de la rodada.

Y en el presente calendario, su mejor resultado ha sido en la Vuelta a Portugal, a inicios de julio, donde concluyó en el puesto 18 de la clasificación general.

Estudiar en línea

Sobre su vida personal, sabe que la educación es esencial y por ello sigue estudiando a su ritmo y sin presiones la licenciatura en Nutrición y Dietética en la Universidad de Arizona, ya que ella está avecindada en San Marino.

Aunque se mantiene al tanto de su formación académica, su prioridad es el ciclismo y mantenerse en Europa, la meca de este deporte y seguir tomando experiencia en estos terrenos.

Romina Hinojosa Cruz, quien destaca como escaladora, estará en el Tour de Polonia, el cual se disputará del 24 al 26 de julio, donde seguirá forjando su paso en el ciclismo mundial.

Con información de N+

ICM