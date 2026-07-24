Deportes

Romina Hinojosa, la Ciclista Mexicana Que Se Distingue en la Montaña y Estudia Nutrición

La joven mexicana está enrolada con el equipo Lotto y se ha destacado por ser una gran escaladora; a la par, estudia la universidad en línea

Romina Hinojosa, ciclista mexicana, destaca por ser una escaladoraRomina Hinojosa, ciclista mexicana, destaca por ser una escaladora. Foto: Facebook | Romina Hinojosa

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Nacida en Tampico, Romina Hinojosa destaca como escaladora en el equipo Lotto mientras estudia nutrición. Conoce su inspiradora historia.

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