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Canterano de Chivas Gilberto García Llega a Europa: Ficha con Club Portugués

El mediocampista llega en el 'Viejo continente' procedente del Club Atlético La Paz, de la Liga de Expansión del futbol mexicano

Gilberto García Roa, nuevo jugador del GD Chaves de PortugalGilberto García Roa, nuevo jugador del GD Chaves de Portugal. Foto: Facebook Club Atlético La Paz

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¡Gilberto García Roa llega a Europa! El canterano de Chivas se une al GD Chaves de Portugal. Descubre su historia y su paso al futbol internacional.

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