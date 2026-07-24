Canterano de Chivas Gilberto García Llega a Europa: Ficha con Club Portugués

Gilberto García Roa formará parte del selecto grupo de mexicanos que juegan en el extranjero, luego de que el Club Atlético La Paz, de la Liga Expansión, anunciara su traspaso al GD Chaves, de la segunda división portuguesa.

El nacido en Tlaquepaque, Jalisco, el 19 de agosto del 2000, es parte de la cantera de Chivas del Guadalajara, equipo que lo debutó en primera división en el 2022.

Después pasó al Tapatío, donde conquistó dos campeonatos de la categoría. Tras los laureles en el club jalisciense, llegó al club paceño en 2025, para consolidarse como uno de los mejores mediocampistas de la Liga de Expansión.

Esta incorporación está basada en un acuerdo entre dos instituciones que buscan "construir un puente de desarrollo y proyección de talento en ambos sentidos".

Una visión completa

Con el Club Atlético La Paz, García Roa, de 1.78 metros de estatura, se destacó por ser un medio con doble labor: a la ofensiva y a la defensiva.

Con 39 partidos en su haber, promedió 10 balones recuperados por partido y registró un total de 40 duelos defensivos individuales exitosos.

Respecto al ataque, aportó 16 asistencias de gol y mantuvo un promedio de 42 pases acertados por encuentro, lo que le permite ser un referente en el medio campo.

De acuerdo con un comunicado del equipo, en el Apertura 2025 finalizó entre los cinco mejores jugadores de la liga en pases acertados, balones recuperados y duelos defensivos individuales ganados.

"La transferencia de Gilberto García marca un precedente para ambas instituciones y reafirma el compromiso de seguir impulsando el desarrollo de futbolistas con proyección internacional".

Con información de N+

ICM