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Jueza Rechaza Moción de Defensa de Naasón Joaquín García en la Que Solicitaba Evidencia Sellada

La defensa de Naasón Joaquín García solicitaba toda la evidencia sellada del caso que vio un gran jurado federal

Naasón Joaquín Sufre Revés: Jueza Desecha Argumento de "Libertad Religiosa"; Perfilan Juicio en Marzo 2027Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo. Foto: Reuters

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Joaquín García perdió una batalla clave al determinar la jueza que ninguna jurisprudencia o ley en Estados Unidos autoriza la trata sexual ni los abusos bajo el amparo de creencias religiosas

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