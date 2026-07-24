Jueza Rechaza Moción de Defensa de Naasón Joaquín García en la Que Solicitaba Evidencia Sellada

Una jueza federal rechazó la moción de la defensa de Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo acusado de crimen organizado, tráfico sexual, explotación infantil y otros delitos, en la que solicitaba toda la evidencia sellada que vio un gran jurado federal.

El líder de la iglesia La Luz del Mundo sufrió un nuevo revés judicial en una corte federal de Nueva York y su juicio se perfila para marzo de 2027.

La jueza federal Loretta Preska desechó formalmente el argumento de "libertad religiosa" con el que sus abogados buscaban invalidar los cargos o desestimar el caso.

Con esta decisión se afinan los detalles para el inicio de su juicio penal, que estará programado para el 15 de marzo de 2027.

¿Por qué Naasón Joaquín García pierde batalla clave?

La jueza determinó que ninguna jurisprudencia o ley en Estados Unidos autoriza la trata sexual ni los abusos bajo el amparo de creencias religiosas.

Por lo cual, la resolución también negó la petición de la defensa de abrir los registros secretos del Gran Jurado, al concluir que no existían conductas ilegales por parte de la fiscalía en la presentación de la evidencia.

¿De qué acusan a Naasón Joaquín García?

Naasón Joaquín García y otras cinco personas, incluyendo a su madre de 79 años, explotaron la iglesia durante décadas, permitiendo el abuso sexual sistemático de niños y mujeres para la satisfacción sexual de García y su padre, quien falleció en 2014, de acuerdo con autoridades estadounidenses.

García es el líder de La Luz del Mundo, que afirma tener 5 millones de seguidores en más de 50 países. Sus creyentes lo consideran el apóstol de Jesucristo.

La acusación formal, recientemente desclasificada, señala que la actividad delictiva incluía la creación de fotos y videos de abuso sexual infantil y que comenzó después de la fundación de la iglesia hace un siglo por el abuelo de García, quien falleció en 1964.

El padre de García, Samuel Joaquín Flores, dirigió la iglesia desde entonces hasta su muerte.

Se alega que el abuso sexual se prolongó durante más de 50 años.

La acusación formal indica que el abuso sexual se extendió durante tantas décadas que muchas de las víctimas del abuelo eran madres de niñas y mujeres abusadas por el padre de García.

La acusación formal enumera a 13 víctimas femeninas de forma anónima y específica, describiendo cuándo presuntamente fueron agredidas cuando eran menores de edad. Según la acusación, algunas víctimas tenían tan solo 13 años.

La iglesia tiene su sede en Guadalajara, México, y cuenta con sedes en todo Estados Unidos, incluyendo California, Nueva York, Nevada, Texas, Georgia, Indiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva Jersey y Washington D.C.

En un documento judicial que solicita la detención sin fianza de todos los acusados, los fiscales afirmaron que, como resultado del caso, se produjo trata sexual de mujeres y niños en Estados Unidos, México, Europa, Asia, África y otros lugares.

HVI