Se Reportan Tres Patrullas Quemadas por Pobladores de Huaquechula, Puebla

Una manifestación por parte de supuestos pobladores del municipio poblano de Huaquechula contra las autoridades se tornó violenta la noche de este jueves 23 de julio de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, tres patrullas fueron quemadas durante las protestas, dos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla y una de la Policía Municipal.

Confirma Gobierno de Puebla incendio de tres patrullas en Huaquechula

A través de un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) informó que derivado del hallazgo de un tractocamión desvalijado que tenía reporte de robo, pobladores aseguraron a un hombre presuntamente involucrado.

El acusado fue entregado a la Policía Estatal, pero un grupo de pobladores incendió tres patrullas, por lo que se implementaron los protocolos correspondientes para restablecer el orden.

#COMUNICADO | La situación en el municipio de Huaquechula se encuentra controlada, derivado de la pronta reacción y diálogo por parte de las autoridades.



ℹ️ Se informa: pic.twitter.com/lWREHfOv2M — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) July 24, 2026

La corporación enfatizó que la situación fue controlada y que en todo momento se preservó el Estado de Derecho, así como el respeto a los derechos humanos.

Luego del incidente, no se reportan personas detenidas ni lesionadas; únicamente se confirmó que las unidades oficiales se consumieron en llamas.

Con información de N+

GMAZ / JAPR