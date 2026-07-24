Seguridad

Se Reportan Tres Patrullas Quemadas por Pobladores de Huaquechula, Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, los vecinos de este municipio se están manifiestando por las cinco ejecuciones registradas en cuatro días.

Dos Patrullas Estatales Una Municipal Quemadas Pobladores Huaquechula PueblaPobladores Queman Tres Patrullas en Huaquechula, Puebla. Foto: X Héctor Rosas

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Violencia en Huaquechula: Vecinos queman tres patrullas en protesta por ejecuciones. Gobierno y Ayuntamiento guardan silencio. Sigue la noticia.

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