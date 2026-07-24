Hombre es Asesinado a Disparos en Cuitláhuac; Realizan Búsqueda de los Agresores

Durante este jueves 23 de julio, un hombre fue asesinado a balazos en la avenida 1 y 3 con calle 5, en el municipio de Cuitláhuac, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General del Estado.

Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar una vez que la zona fue asegurada; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales. Tras el ataque, autoridades implementaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar a los presuntos responsables, pero no se ha informado sobre personas detenidas.

La persona vestía una camisa con el logotipo de una conocida tienda departamental y respondía al nombre de Rodrigo Feliciano de 30 años aproximadamente. Las autoridades de la fiscalía realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense.

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