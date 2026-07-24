Homicidios

Hombre es Asesinado a Disparos en Cuitláhuac; Realizan Búsqueda de los Agresores

El hombre fue asesinado en calles del municipio de Cuitláhuac, donde se implementó un operativo de búsqueda

Se implementó un operativo de búsqueda sin éxito. Foto: Miguel Montes de OcaSe implementó un operativo de búsqueda sin éxito. Foto: Miguel Montes de Oca

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Rodrigo Feliciano, de 30 años, fue asesinado a tiros en Cuitláhuac. Operativo de búsqueda en marcha para dar con los responsables.

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Intensa búsqueda en Cuitláhuac por asesinato a balazos