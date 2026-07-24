¿Quién es Danna Yanina “N”, Primera Detenida por el Caso Dafne Zapata en Tamaulipas?

El feminicidio de Dafne, menor de 13 años que perdió la vida durante un campamento militar, presenta avances. La Fiscalía de Tamaulipas confirmó la detención de una mujer por su presunta participación en el crimen ocurrido en Ciudad Madero.

Este jueves 23 de julio de 2026, fue aprehendida Danna Yanina “N”, quien es la primera sospechosa por la muerte de la menor de edad en la Academia Militarizada Doenitz, ocurrida el 16 de julio.

La joven, de 18 años de edad, fue arrestada luego de acudir voluntariamente a rendir su declaración ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género.

¿Quién es Danna Yanina “N”?

Una vez que puso un pie fuera de la institución, agentes de la Fiscalía ya la esperaban para cumplimentar la primera orden de aprehensión por el caso.

Danna Yanina, señalada como auxiliar e instructora en la Academia Militarizada Doenitz, fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía de Ciudad Madero. En este lugar permanecerá bajo resguardo mientras se realiza la audiencia inicial en los juzgados de Altamira.

Dafne, de 13 años, murió a causa de asfixia por sumersión cuando tenía apenas cuatro días de haber ingresado a un campamento de verano.

Madre de Dafne pide castigo

Luego de darse a conocer que Danna Yanina “N” también fue parte del alumnado de la academia militar y que presuntamente sufrió agresiones durante su estancia en el centro educativo, la madre de Dafne, Alejandra Quintos, aseguró que ella "no es inocente".

“Ella era mayor (cuando ocurrió el feminicidio), 18 años. Ya no estudiaba ahí, solo le daban asilo y ella veía y participaba por voluntad propia ahí en la Academia Militarizada Doentiz”, afirmó en sus redes sociales.

Foto: Especial

La mamá de Dafne pide que Danna Yanina sea castigada con todo el peso de la ley; no obstante, también exige que se detenga a los instructores y a todas aquellas personas que participaron en el feminicidio de su única hija.

EPP