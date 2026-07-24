Homicidios

¿Quién es Danna Yanina “N”, Primera Detenida por el Caso Dafne Zapata en Tamaulipas?

Danna Yanina "N" es la primera detenida por su presunta participación en el feminicidio de Danfe en una academia militar en Tamaulipas

Danna Yanina "N" es la primera detenida por el caso de feminicidio de Dafne en TamaulipasFoto: Laura Elizondo
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