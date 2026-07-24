Balaceras

¿Qué Pasó en Periférico Norte Hoy? Balacera entre Policías y Asaltantes Deja un Muerto en Edomex

Una balacera en Periférico Norte provocó una intensa movilización en Naucalpan, Edomex; hay una persona sin vida

La balacera ocurrió en inmediaciones del Periférico Norte en NaucalpanFoto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+