¿Qué Pasó en Periférico Norte Hoy? Balacera entre Policías y Asaltantes Deja un Muerto en Edomex

En el Periférico Norte, una balacera provocó una intensa movilización de servicios de emergencia hoy 23 de julio de 2026, en el municipio de Naucalpan, Edomex; hay una persona sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde en los alrededores de Parque Naucalli, cuando las autoridades recibieron una alerta por disparos de arma de fuego.

Al lugar llegaron de inmediato más unidades con oficiales de la Guardia Municipal, quienes verificaron que en el punto se registró un enfrentamiento armado.

¿Cómo fue la balacera en Periférico Norte hoy?

Según datos preliminares, la balacera ocurrió en las inmediaciones de La Florida, cuando elementos de seguridad presuntamente intentaron detener a varios sospechosos de un robo a un transporte público.

Sin embargo, los presuntos delincuentes abrieron fuego contra los uniformados, por lo que se desató la agresión armada. En el lugar murió una persona y junto al cuerpo quedó un arma de fuego que usó momentos antes de ser lesionado de gravedad.

La zona quedó acordonada para comenzar con las primeras investigaciones a cargo de los servicios periciales de la Fiscalía del Estado de México, quienes, además de recabar los datos de prueba que ayuden al esclarecimiento del caso, también llevan a cabo el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento se desconoce qué ocurrió con las otras personas presuntamente involucradas en el asalto que desató la balacera en Periférico Norte en Naucalpan.

EPP