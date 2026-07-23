Decomisan Megacargamento de Cigarros Extranjeros Ilegales en el AICM; Así los Descubrieron

Las autoridades federales informaron los detalles del aseguramiento de un cargamento de más de una tonelada de cigarrillos procedentes del extranjero en el AICM en la Ciudad de México; esto sabemos.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, el operativo se llevó de manera conjunta con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina, con la finalidad de combatir las actividades ilícitas y garantizar la seguridad de las operaciones del comercio exterior.

“La detección fue resultado de acciones coordinadas de inteligencia, análisis estratégico y gestión de riesgo implementadas por la ANAM, en colaboración con Semar”, afirmaron.

¿Cómo detectaron el enorme cargamento de cigarrillos?

Asimismo explicaron que la detección se realizó en el marco de las acciones permanentes de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y fortalecimientos de control en las operaciones de comercio exterior.

Por está razón, la identificación de esta operación fue resultado de los esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que la ANAM

Entonces, se identificaron posibles inconsistencias documentales y se dio seguimiento a operaciones que requirieron una revisión especializada. El resultado fue el aseguramiento de:

236 mil 400 cigarrillos

Un peso aproximado de mil 900 kilos, más de una tonelada

“El análisis integral de la operación permitió robustecer los mecanismos de trazabilidad documental, validación de perfiles comerciales y seguimiento operativo, fortaleciendo las capacidades institucionales de control y supervisión en las aduanas del país”, puntualizaron en un comunicado en conjunto.

¿Por qué es peligroso consumir cigarros ilegales?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). ha alertado en diversas ocasiones sobre los cigarros ilegales, ya que constituyen un riesgo a la salud de la población.

Lo anterior se debe a que puede tratarse de producto falsificado, adulterado o incluso, elaborado con ingredientes desconocidos. Por lo tanto, incrementa la posibilidad de contener compuestos químicos potencialmente tóxicos y distintos a la planta del tabaco.

Ahora bien, uno de los riesgos más importantes que han identificado las autoridades, es el bajo costo. Debido a que los cigarros ilegales se vuelven más disponibles para niños y adolescentes, lo que fomenta el consumo temprano de tabaco en edades altamente vulnerables.

Toma nota, ya que para que los cigarrillos sean “seguros” deben contar con lo siguientes pictogramas y advertencias sanitarias

Algunas de las marcas ilegales que se han detectado desde el 2015 son las siguientes:

After hours

Caesar Park

Casino Royale

Fama

Park Slims

Royals Maiwand

Trotter

Elite Verde

Maribon

Horseman Menthol

Jaipur Amarillo

B&B ( Bulls & Bears)

Silver Elephant

Recuerda que los cigarros producidos en el extranjero, deben introducirse a México con un permiso previo de importación, el cual es expedido por la COFEPRIS, previa revisión del cumplimiento de los requisitos legales.

En el @AICM_mx, personal de @AduanasMx y @SEMAR_mx aseguró un cargamento de 236,400 cigarrillos procedente del extranjero, con un peso aproximado de 1,900 kilos.



El Gabinete de Seguridad mantiene acciones permanentes para fortalecer el control aduanero, combatir las actividades… pic.twitter.com/OhHNDCRzmr — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 23, 2026

EPP