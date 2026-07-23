Salud

Decomisan Megacargamento de Cigarros Extranjeros Ilegales en el AICM; Así los Descubrieron

Así fue cómo detectaron un cargamento de más de una tonelada de cigarrillos ilegales en el AICM

Las autoridades dectectaron el enorme cargamento de cigarrillos ilegales en el AICMFoto: Especial

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Autoridades mexicanas aseguran un megacargamento de cigarros ilegales en el AICM. Aprende sobre los riesgos de consumir estos productos y cómo se detectó esta operación.

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