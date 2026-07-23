Científicos de la Universidad de Guadalajara Proponen Veneno de Abeja para Tratar el Parkinson

Científicos mexicanos de la Universidad de Guadalajara proponen usar el veneno de abeja como una terapia adicional para tratar la enfermedad de Parkinson. El veneno de abeja, según los investigadores, podría potenciar los efectos de los tratamientos convencionales contra este trastorno neurodegenerativo.

El Parkinson ocurre ante la pérdida de las neuronas responsables de crear dopamina.

Este trastorno crónico limita progresivamente la movilidad de los pacientes.

Universidad de Guadalajara investiga uso del veneno de abeja contra el Parkinson

Investigadores del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), en Zapopan, Jalisco, han propuesto un nuevo tratamiento contra el Parkinson a partir del veneno de abeja.

Los científicos Silvia Josefina López-Pérez, Marco Antonio Noriega-Ruiz, Alma Karen Lomeli-Lepe, todos de la Universidad de Guadalajara, han publicado una investigación donde afirman que el veneno de este insecto podría ser usado para los tratamientos convencionales contra el trastorno neuromotor.

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa donde mueren las neuronas responsables de fabricar la dopamina en el cerebro. Entre los principales síntomas neuromotores de este padecimiento están:

Temblores durante el reposo

Rigidez muscular

Lentitud extrema en los movimientos

El tratamiento estándar contra el Parkinson consiste en el suministro de levodopa (L-DOPA), administrada junto con carbidopa. La levodopa se transforma en dopamina al llegar al cerebro, lo que permite la recuperación de la función motora.

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Sin embargo, sus beneficios de este tratamiento suelen disminuir con el uso prolongado. Además, en muchos pacientes pueden desarrollarse complicaciones como fluctuaciones motoras.

El veneno de abeja contiene compuestos como la melitina, fosfolipasa A2 y apamina, con conocidas propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroactivas. Por ello, los científicos de la Universidad de Guadalajara investigaron si era posible usar veneno de abeja para potenciar los efectos del tratamiento tradicional contra el Parkinson.

Veneno de abeja podría ser un tratamiento adicional contra el Parkinson, según científicos mexicanos

Al respecto, la académica Alma Karen Lomeli-Lepe, autora principal del artículo publicado en la revista Neuroprotection, explicó en un comunicado:

“Nuestro objetivo era explorar si el veneno de abeja podría potenciar los efectos de la terapia estándar en un modelo de enfermedad de Parkinson inducida por 6-hidroxidopamina (6-OHDA)”.

La investigación de los científicos mexicanos arrojó que el veneno de abeja mejoró los resultados conductuales de los ratones empleados en las pruebas de laboratorio. Los ratones que recibieron el tratamiento estándar combinado con veneno de abeja mantuvieron una simetría casi normal de las extremidades anteriores y mostraron menos arrastre de las patas que aquellos tratados únicamente con L-DOPA/carbidopa.

Estos ratones tuvieron una mejora en el rendimiento motor. Además, la terapia proporcionó beneficios cognitivos, como en las evaluaciones de memoria.

Al respecto, Alma Karen Lomeli-Lepe señaló: “Nuestros hallazgos demuestran los prometedores beneficios conductuales del veneno de abeja como complemento de la terapia con L-DOPA/carbidopa, pero se necesita más investigación para comprender los mecanismos subyacentes”.

Aunque aún se requieren estudios adicionales, los científicos de la Universidad de Guadalajara señalan que el veneno de abeja tiene un enorme potencial para ayudar a los efectos de la terapia tradicional contra el Parkinson.