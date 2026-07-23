Salud

Científicos de la Universidad de Guadalajara Proponen Veneno de Abeja para Tratar el Parkinson

Una nueva investigación de la Universidad de Guadalajara encontró que el veneno de abeja podría ser un tratamiento adicional a la terapia convencional contra el Parkinson

Veneno de abeja podría tratar el ParkinsonVeneno de abeja podría tratar el Parkinson. Foto: Pexels

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Investigadores mexicanos proponen el veneno de abeja como tratamiento adicional para el Parkinson. Este enfoque podría mejorar los efectos de la terapia tradicional. ¿Te interesa conocer más sobre este estudio?

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