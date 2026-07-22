Querétaro Registra la Primera Muerte por Gusano Barrenador en un Humano; Esto Sabemos

El Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica confirmó la primera defunción por miasis humana en Querétaro, luego de analizar el caso de un paciente con domicilio en el municipio de Querétaro y determinar, con base en evidencia clínica, epidemiológica y de laboratorio, que la causa del fallecimiento fue una infestación por gusano barrenador.

¿Qué es la miasis humana y cuántos casos se han registrado en Querétaro?

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) informó que, tras la confirmación del primer caso de miasis humana por Cochliomyia hominivorax en el país, reforzó la vigilancia epidemiológica y activó los protocolos de respuesta sanitaria para fortalecer la detección oportuna de nuevos casos y disminuir el riesgo de propagación de esta enfermedad.

Como resultado de estas acciones, durante 2026 se han confirmado cuatro casos de miasis humana en la entidad: uno en Cadereyta de Montes, dos en el municipio de Querétaro y uno más en San Juan del Río.

La dependencia explicó que la miasis humana por gusano barrenador es una infestación causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, las cuales se desarrollan en heridas abiertas y se alimentan de tejido vivo, lo que puede provocar lesiones de gravedad si no se detecta y atiende de manera oportuna.

Aunque esta enfermedad afecta principalmente al ganado, también puede presentarse en personas cuando la mosca deposita sus huevecillos en heridas o mucosas. Entre los principales síntomas se encuentran dolor intenso, inflamación, secreción, mal olor en la lesión, sangrado, fiebre y, en algunos casos, la presencia visible de larvas.

La Secretaría de Salud exhortó a la población a mantener una adecuada higiene de las heridas, acudir de inmediato a recibir atención médica ante cualquier lesión sospechosa y evitar la automedicación, con el fin de prevenir complicaciones asociadas a esta enfermedad.