Salud

Querétaro Registra la Primera Muerte por Gusano Barrenador en un Humano; Esto Sabemos

El Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica confirmó la primera defunción por miasis humana en Querétaro, causada por una infestación de gusano barrenador.

Miasis Humana Cobra su Primera Víctima en QuerétaroMiasis Humana Cobra su Primera Víctima en Querétaro. Foto: N+

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Urgente: La miasis humana cobra su primera víctima en Querétaro. Infórmate sobre las medidas de prevención y detección temprana.

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