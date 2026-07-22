Salud

¿Qué Es el Código Cerebro del IMSS y Para Quiénes Aplica? Estos Son los Niveles de Diagnóstico

El Instituto ha desarrollado un protocolo de atención que permite identificar los signos y síntomas de un Evento Vascular Cerebral lo que permite dar atención oportuna a la emergencia

Camillas de Hospital. Qué es el Código Cerebro del IMSS y cuáles son sus Etapas. Así Funciona¿Habías escuchado del código cerebro del IMSS? Conoce en qué consiste este protocolo de atención. Foto: Cuartoscuro.

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