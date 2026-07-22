¿Qué Es el Código Cerebro del IMSS y Para Quiénes Aplica? Estos Son los Niveles de Diagnóstico

En México existe un protocolo de atención médica contra reloj, diseñado para diagnosticar y tratar de forma urgente a pacientes que sufren de un Evento Vascular Cerebral (EVC), también conocido como "Infarto Cerebral". Se trata del Código Cerebro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y en N+ te detallamos qué es y cuáles son los niveles de diagnóstico.

Para que entres en contexto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que el EVC ocurre cuando una arteria cerebral es obstruida por un coágulo lo que dificulta el suministro de sangre hacia el cerebro. Sin oxígeno, los tejidos cerebrales mueren en apenas unos minutos, lo que se refleja en partes del cuerpo que dejan de funcionar y aparición de síntomas neurológicos secundarios.

Como el cerebro es el órgano principal del sistema nervioso central y controla las acciones, pensamientos y prácticamente cualquier reacción del cuerpo a través de los hemisferios izquierdo y derecho, cualquier alteración deja consecuencias.

Dada la complejidad de su estructura, en una nota previa ya te explicamos qué es y cómo puedes tener más materia gris, además de detallar cuál es el peso de un cerebro humano y qué porcentaje se utiliza realmente.

¿Qué es el Código Cerebro del IMSS y para quiénes aplica?

Una vez que conoces qué es el Evento Vascular Cerebral (EVC) y qué repercusiones tiene en las funciones de este órgano puedes entender la importancia del "Código Cerebro" del IMSS.

Este protocolo de atención médica urgente tiene por objetivo salvar vidas, reducir la discapacidad y evitar secuelas neurológicas graves. Está dirigido a pacientes que presentan síntomas de Evento Vascular Cerebral (EVC), por lo que el primer filtro consiste en identificar signos y síntomas sugestivos de este mal.

El IMSS dio a conocer que con este protocolo se busca establecer un diagnóstico clínico en menos de 30 minutos para pacientes con EVC, mediante la toma de una tomografía axial computarizada (TAC), así como brindar tratamiento en la primera hora de ingreso a urgencias.

Con lo que el Código Cerebro permite distinguir si se trata de un EVC o una hemorragia cerebral, y forma parte de los Protocolos de Atención Integral (PAI), junto con el Código Infarto.

¿Cuáles son los niveles de atención del Código Cerebro?

De acuerdo con el "Protocolo de Atención Integral de Código Cerebro" del IMSS, publicado en octubre de 2025 éste consta de tres niveles que se reflejan en distintas acciones.

Primer Nivel: Canalización a Atención Médica Continua o Urgencias

Utiliza la Escala de Cincinnati para valorar el caso probable de Código Cerebro (CC).

Verifica hora de inicio de síntomas.

Se ingresa a la persona al área asignada para el Código Cerebro.

Toma de signos vitales, oxímetria del pulso y glucosa capilar.

Comprueba el puntaje en escala de NIHSS para determinar signos de focalización neurológica.

En caso de que se sospeche que el paciente presenta infarto cerebral, se le refiere al servicio de urgencias.

Segundo y Tercer nivel: Triage

Con la misma escala de Cincinnati se valora el caso probable de Código Cerebro.

Se verifica la hora de inicio de síntomas.

Se asigna prioridad de color rojo.

Activa la Alerta de Código Cerebro en casos con escala Cincinnati positiva.

Se ingresa a la persona con sospecha al área de choque.

Se pide al personal de camillería el traslado del paciente al área de reanimación.

Se toman nuevamente los signos vitales, oximetría del pulso y glucosa capilar.

A partir del momento en que se diagnostica EVC y se realiza la tomografía para valoración del daño, hay otras áreas que intervienen en el protocolo de atención para atender la emergencia.

Tal es el caso del Área de Choque, donde se valora la gravedad del daño neurológico con la escala de NIHSS, para determinar el tratamiento.

SARR