¿Cuánto Pesa un Cerebro Humano y Qué Porcentaje se Utiliza Realmente? Así Funciona este Órgano

¿Sabías que el cerebro es tan importante que, aunque representa sólo el 2% del peso corporal, utiliza el 20% de la ingesta y oxígeno de todo el cuerpo? Conoce todas las curiosidades

Cerebro Humano cuánto pasa.¿Sabes cuánto pesa el cerebro humano y qué porcentaje se utiliza realmente? Te contamos datos curiosos sobre este órgano vital. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+