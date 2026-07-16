¿Cuánto Pesa un Cerebro Humano y Qué Porcentaje se Utiliza Realmente? Así Funciona este Órgano

¿Sabías que no se puede sentir dolor en el cerebro? Contrario a lo que se piensa, éste no tiene receptores de dolor. Cuando se realiza una cirugía cerebral, se anestesia al paciente para que no sienta dolor en el cuero cabelludo. En N+ te contamos sobre su tamaño, funciones y otras curiosidades del cerebro humano.

El elemento principal del Sistema Nervioso Central se ubica dentro del cráneo, sumergido en líquido cefalorraquídeo que lo protege. Y en una nota previa te dimos a conocer qué hábitos diarios pueden dañarlo sin que te des cuenta.

Para contrarrestar los daños, un estudio revela que consumir Té Verde genera potenciales beneficios al cerebro.

¿Cuánto pesa el cerebro humano?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que el peso promedio del cerebro humano es de entre 1.3 y 1.5 kilogramos. Y sí, el cerebro del hombre es más grande que el de las mujeres, aunque es vital destacar que esto no tiene nada qué ver con la inteligencia, es cuestión de proporciones.

La UNAM apunta que aunque hay algunas diferencias anatómicas en determinadas áreas en función del sexo, éstas no permiten dividir a los humanos en dos categorías. Ambos tienen el mismo número de neuronas y estructura cerebral.

El cerebro es responsable de todas las funciones cotidianas de una persona, desde la inteligencia, interpretación de los sentidos, comportamiento, hasta movimientos corporales.

Y para que entiendas mejor su funcionamiento, debes saber que está constituido por dos mitades.

¿Cómo funciona cada hemisferio del cerebro humano?

Cada mitad del cerebro se conoce como hemisferio, de modo que existe el derecho e izquierdo. Mientras que el Cuerpo Calloso, es la estructura formada por millones de fibras nerviosas que lo unen. Y pese a que tienen el mismo tamaño y apariencia, cada uno regula funciones distintas.

La UNAM explica que la parte profunda se encarga de los procesos básicos o instintivos. Mientras que el sistema límbico está relacionado al procesamiento emocional y el córtex cerebral (ubicado en la capa más externa) apunta a las funciones más complejas y racionales.

Hemisferio Derecho: se relaciona con la expresión no verbal, así como la percepción y orientación espacial. Aquí están las funciones relacionadas con la conducta emocional, recuerdos e intuición. Dicho de otra forma, el hemisferio derecho recuerda en imágenes.

Hemisferio Izquierdo: Está relacionado con la parte verbal del ser humano, y en la mayoría de los individuos es el dominante, según describe la UNAM.

Además, la Escuela Médica de la Universidad de Harvard apunta que algunas funciones tienen mayor predominancia en cierto hemisferio. Por ejemplo, en la mayoría de las personas el control del lenguaje reside en el izquierdo.

Además, los daños en la parte frontal del cerebro se asocian con menor motivación, dificultades para planificar y creatividad reducida. Mientras que cuando hay lesiones en la parte posterior (corteza occipital), se puede causar ceguera parcial o total.

¿Qué porcentaje del cerebro se utiliza realmente?

El estudio "Realidad y Ficción en Neurociencias. Prevalencia de Neuromitos entre Docentes Universitarios de Ciencias de la Salud" afirma que uno de los mitos que se cuenta sobre el cerebro es que sólo se utiliza el 10 por ciento, una creencia errónea que se mantiene entre las más populares.

Por su parte, el doctor José Figueroa Gutiérrez, Profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM explicó que este mito surgió cuando se tenía pensado que una parte específica de este órgano sólo estaba designada a una función.

Pero después se hicieron una serie de estudios que analizaban los circuitos cerebrales y el flujo sanguíneo. Ahí se reflejó que para que el cerebro realice una sola acción se involucran distintas áreas y capacidades, es decir más del 10 por ciento.

El especialista indicó que para mantener el cerebro en óptimas condiciones hay que dormir y comer bien, así como hacer ejercicio y evitar el estrés.

SARR