Alerta por Brote de Diarrea Explosiva: Doctor Habla de Ciclosporiasis en México

El médico Alejandro Macías reportó, a través de su cuenta en X, que la ciclosporiasis —la enfermedad diarreica causada por el parásito Cyclospora que mantienen bajo vigilancia las autoridades sanitarias de Estados Unidos— también ha aparecido en pacientes que él mismo ha atendido en México, un padecimiento que, según su experiencia, con frecuencia no se identifica a tiempo.

"Ahora hay un gran brote de diarrea explosiva por Cyclospora en EE.UU. Recién, yo he atendido también a varios pacientes en México. Por desgracia, frecuentemente no se le identifica y seguramente está subdiagnosticado", escribió Macías, quien acompañó su publicación con una imagen al microscopio del parásito.

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se contagia?

De acuerdo con EFE, la ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito ciclospora, que generalmente se contrae al consumir alimentos contaminados con el microorganismo. No suele transmitirse de persona a persona, sino por contacto con alimentos o agua contaminada, por lo que se recomienda lavar cuidadosamente frutas y verduras y mantener buena higiene de manos.

Síntomas: diarrea muy acuosa, intensa y recurrente, cólicos abdominales, gases, náuseas, fiebre, dolores musculares y pérdida de apetito y peso.

Incubación: los síntomas suelen aparecer alrededor de una semana después del contagio, aunque el rango va de dos días a más de dos semanas.

Duración: sin tratamiento, la enfermedad puede prolongarse desde unos días hasta más de un mes; los síntomas pueden desaparecer y regresar.

Gravedad: rara vez es mortal, pero la deshidratación por diarrea frecuente puede derivar en cuadros graves, sobre todo en personas jóvenes, adultas mayores o con el sistema inmunológico debilitado.

Recuperación: la mayoría de los pacientes se recupera por completo con tratamiento adecuado.

Algunas personas no presentan síntomas pese a estar infectadas.

¿Cómo ha crecido el brote en Michigan y Ohio?

Según un artículo publicado el 9 de julio por Stephanie Soucheray en CIDRAP (Center for Infectious Disease Research and Policy, de la Universidad de Minnesota) —el mismo que Macías enlazó en su publicación—, Michigan reportó 1,251 casos de ciclosporiasis, más del doble de los registrados durante el fin de semana del 4 de julio.

El estado suele reportar alrededor de 50 casos al año, pero a finales de junio las autoridades detectaron un brote de 170 casos que desde entonces se disparó. De los 1,251 pacientes, 44 fueron hospitalizados.

En condados de Ohio que colindan con el sureste de Michigan, las autoridades rastrean más de 500 casos, 306 de ellos en el condado de Lucas, de acuerdo con Associated Press. Sin embargo, el Departamento de Salud de Ohio confirmó solo 177 casos en todo el estado hasta el 2 de julio, con 28 hospitalizaciones; la mayoría ocurrieron a partir del 20 de junio.

Ante los brotes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan recomendó a restaurantes, cocinas comerciales y otros establecimientos del sureste del estado reforzar el lavado de lechuga, hierbas, cebollas verdes, frambuesas y guisantes, alimentos asociados a brotes previos de Cyclospora. Hasta el momento no se ha identificado la fuente de los brotes actuales.

¿Por qué el conteo nacional en EUA es incierto?

El seguimiento de Cyclospora dejó de ser obligatorio desde el 1 de julio de 2025, cuando FoodNet —el principal brazo de vigilancia de enfermedades transmitidas por alimentos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)— hizo opcional su rastreo.

Actualmente, los departamentos de salud estatales solo están obligados a hacer estudios para detectar Salmonella y Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC), los patógenos que causan los mayores brotes transmitidos por alimentos en el país. Algunos estados, entre ellos Michigan, mantuvieron por su cuenta la vigilancia de Cyclospora.

Según el artículo de CIDRAP, la última actualización nacional de los CDC, publicada el 1 de julio, registraba solo 145 casos en todo el país hasta el 16 de junio, con 20 hospitalizaciones.

De acuerdo con EFE, en un reporte posterior, los departamentos de salud estatales han notificado más de 5 mil casos sospechosos en total, mientras que los CDC han confirmado hasta ahora 843 casos y mantienen abiertas más de 1,500 investigaciones.

Michigan y Ohio concentran buena parte de los contagios, aunque también se registran posibles brotes en Nueva York, California, Texas, Florida, Illinois, Georgia y Colorado.

CT