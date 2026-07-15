Alerta por Brote de Diarrea Explosiva: Doctor Habla de Ciclosporiasis en México

El médico Alejandro Macías alertó que la ciclosporiasis, el brote que crece en Estados Unidos, también se ha detectado en pacientes en México sin ser diagnosticada a tiempo

Alerta por Brote de Diarrea Explosiva: Doctor Habla de Ciclosporiasis en MéxicoMicroscopía de bacterias tomada durante coberturas previas sobre higiene bucal; no corresponde al parásito Cyclospora ni a los brotes de ciclosporiasis. Foto: Reuters / Archivo

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